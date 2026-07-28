熊本縣7.1級地震　熊本城圍牆倒塌　超市貨物墜下一片狼籍｜有片

日本熊本縣7月28日（周二）發生7.1級地震，造成數千戶家庭停電，鐵路服務中斷，並引發海嘯和餘震預警。網上影片可見，著名旅遊景點熊本城的城牆被震到倒塌。亦有影片可見地震發生一刻，有民眾被困在大型超級市場，大量貨物從貨架上墜下，現場一片混亂。



有網民分享熊本城城牆被震到倒塌一刻：

朝日新聞引述熊本城總務處稱，他們已接到多宗報告，稱地震導致城牆倒塌，目前正在調查詳情。

熊本地震導致熊本城城牆倒塌：

截至當地時間下午4時50分，尚未收到遊客受傷的報告。

網上影片可見，地震發生期間，熊本城城牆發生倒冧，現場捲起濃煙。其後，可以看見現場遺下大量巨型碎石。

一間超市有大量貨物墜地，現場一片混亂：

此外，一段影片可見，地震發生過後，一間大型超市有大量貨物從貨架墜落地上，現場響起幼童的哭聲，大批顧客被困在超市內，走道上有大批貨物，現場一片狼籍。

據日媒報道，熊本縣多處有建築物倒塌，地面出現裂縫。有報道指，八代市球磨川上的上柳橋人行天橋倒塌。

八代市的一座天橋倒塌：

據路透社報道，日本政府對九州的熊本縣、長崎縣、鹿兒島縣、福岡縣、佐賀縣、大分縣和宮崎縣發布了地震緊急警報。日本氣象廳表示，地震發生後，發布了1米的海嘯警報。

據官方統計，2016年熊本縣發生的強烈地震造成275人死亡，2,739人受傷。

九州電力公司表示，地震導致約4萬戶家庭停電。九州鐵路公司表示，已暫停包括高速新幹線在內的所有服務。

據JR貨運公司消息，一列貨運列車在熊本縣八代站脫軌並翻側。司機並未受傷。