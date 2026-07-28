日本熊本縣7.1級強震　高速公路橋樑斷裂遭封閉禁行｜有片

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，震源深度10公里。九州、四國及本州西部大部份地區都感受到震動，當局發出海嘯預警。九州部份高速公路因地震而關閉，網上畫面可見，有高速公路橋樑出現斷裂。



綜合日媒報道，根據網上影片可見，熊本縣通往八代市的高速公路因地震部份破碎，另有照片顯示，八代交匯處至宮原服務區之間，有道路因地震而在接縫處向上隆起，現已關閉禁止通行。

另有報道指出，截至當地時間下午5時，九州道植木交匯處與栗野交匯處之間、南九州道八代交匯處與水俣交匯處之間，以及宮崎道蛯野交匯處與高原交匯處之間的路段，均已實施雙向禁行。

日本放送協會（NHK）報道指，地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本地區，震源深度10公里。而在今次地震後，當地持續發生多次黎克特制3.2級以上的餘震，其中一次在天草及蘆北地區的餘震更達6.1級。