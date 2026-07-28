熊本地震｜日本九州新幹線全線停運　21個國內航班取消

日本九州熊本縣周二（28日）下午發生7.1級地震，九州、四國及本州西部大部份地區都有震感。九州新幹線全線28日停運，29日恢復與否仍待評估。受熊本機場跑道關閉影響，21個原定當日升降的日本國內航班被取消。



日本放送協會（NHK）報道指，地震發生後，原定於熊本機場升降的全日空、日本航空及Solaseed Air的21個航班均被取消。此外，全日空還決定取消原定於周三（29日）飛往羽田及大阪的2個航班。各航空公司呼籲旅客透過官網等管道確認最新資訊。

熊本機場指，受地震影響而關閉的機場跑道現確認無恙，已於當地時間晚上7時重開，28日往返日本國內的航班均已被取消。

2026年7月28日，日本熊本機場發布通告，稱受到地震影響的機場跑道重新開放。（截圖自日本熊本機場）

另一方面，鐵路交通也受地震影響而停運。日本鐵道JR九州指，截至晚上8時，九州新幹線已全線暫停營運，並且28日餘下時間將會繼續全線暫停營運，還會視乎安全檢查後再考慮明日（29日）是否能重啟營運。西九州新幹線一度停運後，於下午5時40分全線恢復營運。

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此外，熊本縣八代車站至鹿兒島縣川內車站之間的全線路段均全日暫停營運，長崎縣島原鐵道也在當地時間下午5時全線停運，尚未確定何時重開。