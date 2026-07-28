日本熊本縣7.1級地震　八代站貨運列車出軌翻側｜有片

日本熊本縣熊本地區7月28日下午發生7.1級強烈地震，當局指震度達7級，震源深度10公里，九州、四國及本州西部大部份地區都感受到震動。熊本縣交通與貨運受阻，其中八代站有貨物列車的機車頭及多個車卡出軌翻側。



日本放送協會（NHK）引述日本貨物鐵道（JR貨物）指，受地震影響，熊本縣八代車站一列貨運列車發生出軌翻側意外。所幸涉事列車並未搭載乘客，目前正確認列車司機的安危。

受到地震影響，JR九州宣布，包括九州新幹線及西九州新幹線在內的所有在九州地區列車停駛。共同網消息指，九州新幹線列車內有人受傷，目前未知實際情況。

根據日本氣象廳的資料，震度7屬於最高級別的烈度，指幾乎所有未固定的傢俱發生移動或傾倒，部分亦可能散落在地上。

地震發生於28日下午4時27分左右，震央位於熊本地區，震源深度10公里。而在今次地震後，當地持續發生多次黎克特制3.2級以上的餘震，其中一次在天草及蘆北地區的餘震更達6.1級。日本氣象廳發出海嘯預警，指有明及八代海可能有最多1米高的海嘯，呼籲民眾遠離岸邊。