日本氣象廳正式命名「令和8年熊本地震」　專家：未來1周提高警惕

日本熊本縣7月28日發生7.1 級強震，震源深10公里，對當地造成嚴重影響。氣象廳將本次地震正式命名為「令和8年熊本地震」，是繼2024年1月造成241死、1,296 傷的「令和6年能登半島地震」後，氣象廳再度對重大地震進行官方命名。專家提醒，斷層可能仍有部分尚未活動，民眾在未來一週需提高警惕。



京都大學防災研究所專攻地震機制的西村卓也教授分析指出，本次發生錯動的「日奈久斷層帶」是長大型斷層，其南側恐仍有尚未活動的區段，且周邊活斷層密集，並指不排除未來會再次發生同等規模地震的風險，呼籲民眾在未來一週內務必持續提高警覺。

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日本石川縣能登地區在2024年1月1日发生地震規模達7.6，最大震度為7級的地震，災後統計共造成241人死亡、1,296人受傷，另有7,704棟住宅完全倒塌，9,467棟住宅部份倒塌。

2024年12月31日，日本石川縣珠洲市一棟在能登半島地震期間受損的房屋。（Getty Images）

熊本縣曾在2016年發生過兩次最大震度達7級的「熊本地震」，據悉，本次地震震央發生在距離2016年熊本地震震源西南方約20公里處，當時日本氣象廳將其命名為「平成28年熊本地震」。