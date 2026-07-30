菲律賓向聯合國陳述西巴拉望外大陸架主張 涉南海海底資源權
撰文：韓學敏
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菲律賓外交部7月29日宣布，菲方代表團已在紐約聯合國大陸架界限委員會（CLCS）正式口頭陳述西巴拉望區域（West Palawan Region）的「外大陸架」（extended continental shelf）主張。
據菲律賓媒體Philstar報道，馬尼拉在聲索中尋求承認其對其基線（專屬經濟區外緣）以外 200 海里以外但不超過 350 海里的海床和底土的權利。
依據《聯合國海洋法公約（UNCLOS）》第76條，沿海國若能證明海床是自然延伸，可主張基線外200海里以外、至多350海里的大陸架。菲方2024年6月正式向聯合國提交書面申索，此次口頭陳述進一步說明其法理依據。一旦獲聯合國認可，菲方將取得該海床及底土的主權權利，涵蓋石油、天然氣及礦產等資源；但外大陸架不賦予捕魚權，亦不等同領土擴張。
菲代表團由常駐聯合國大使馬納洛（Enrique Manalo）率領，菲方在陳述中要求委員會考量UNCLOS框架下仲裁庭的裁決，尤其是2016年否定北京「九段線」廣泛主張的仲裁案——該裁決於2026年7月12日屆滿10週年。
中國於2024年6月18日以照會要求委員會不予審議，主張對南海島嶼、水域及底土擁有主權；越南、馬來西亞亦提出異議。聯合國網站顯示，最新一份關於菲方申索的來文是馬來西亞7月24日提交的照會，馬方「重申堅決拒絕菲律賓的部分申索」，指菲方從馬來西亞沙巴州基線投射大陸架，「公然無視馬來西亞對沙巴不可爭辯的主權」。
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