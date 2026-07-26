中國大使批菲律賓｢碰瓷｣：鬧什麼鬧？承擔得起衝突對抗的代價嗎？

中菲近日南海爭端頻傳，為此，菲律賓總統小馬可斯密會中國駐菲律賓大使井泉，表達期盼兩國關係能「重置」。井泉則表示，菲方不能「一邊說重置，一邊縱容挑釁」。井泉在接受內地媒體專訪時更毫不客氣地質問菲律賓：「鬧什麼鬧？對你有什麼好處？承擔得起衝突對抗的結果和代價嗎？」



據日經新聞網報導，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）上周二曾在總統府秘密會見井泉，表達期望推動兩國關係重回改善的軌道。菲律賓總統通訊辦公室隨後證實小馬可斯與井泉會面的消息。

菲律賓總統小馬可斯2026年7月21日會晤中國駐菲大使井泉（菲律賓政府）

中國駐菲大使井泉接受採訪時質問菲律賓：「鬧什麼鬧？」▼▼▼

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上海廣播電視台旗下融媒體「看看新聞」報導，井泉24日在馬尼拉受訪時也透露，他與小馬可斯21日在菲國總統府舉行閉門會談，雙方展開長達80分鐘的談話。

井泉表示，他與小馬可斯「談得非常好」，小馬可斯希望中菲關係實現「重置」。井泉強調，希望菲方能將改善關係的表態落實在行動上，不能僅嘴上說希望重置，行動上又不斷地採取或默許反華的相關勢力在南海挑釁。

針對中菲外長對話前一日，中菲兩國在仁愛礁發生衝突，井泉批評，這是菲方一貫「碰瓷」套路：

他們軍警的目的就是你越想對話，我就越要鬧事，很明顯嘛，你越想來走進穩定關係，我就越想來給你破壞、找事、挑釁。

逼中方出手後就「碰瓷」，藉機炒作所謂「中方欺負人」，刻意破壞中菲關係。

井泉強調，中方有信心也有立場維護自身權益。

井泉並細數當前世界多地衝突不斷，從烏克蘭到加沙，從伊朗到委內瑞拉，但東南亞乃至東亞地區整體沒有發生戰爭衝突，這一局面來之不易，應當倍加珍惜。

他並對菲律賓提出三連問：

鬧什麼鬧？對你有什麼好處？承擔得起衝突對抗的結果和代價嗎？

井泉說，衝突是沒有任何必要的，老百姓真正關心的是工作，「是我（是否）能夠吃上飯」等生活需求。

另，井泉還提到，菲律賓非法「坐灘」軍艦蓄意挑釁、襲擊中國海警執法人員，導致中方人員受傷。他表示，中方將「堅決給他懟回去、堅決給他打回去，我們堅定維護自己國家的主權、安全與利益」。

日前，中菲在南海仁愛礁爆發衝突，兩國外長22日曾在馬尼拉會面並互相抗議，雙方公務船昨天又在黃岩島海域發生對峙。菲方指控，中國海警以水砲及危險航行方式，騷擾執行漁民補給任務的菲律賓公務船，中國海警則批評菲方「執意侵闖」，並稱「現場操作專業規範、正當合法」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】