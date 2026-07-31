中國外交部：菲律賓在黃岩島劃設「領海基線」屬非法無效

中國外交部7月31日發聲明表示，菲律賓在中國領土黃岩島劃設所謂「領海基線」，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《聯合國憲章》、《聯合國海洋法公約》等國際法，屬非法與無效，中方對此堅決反對、絕不接受。



路透社報道，菲律實在本周早些時候向聯合國遞交黃岩島（菲方稱Scarborough Shoal）海圖，稱此舉加強其在國際法下享有海洋權利的法律確定性，菲外交部又在7月31日發聲明稱，該海圖描繪黃岩島的正常基線（normal baselines），以及根據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）劃定的12海里領海和24海里毗連區的外部界限。

中國海警局指菲律賓多艘船2026年7月24日侵闖黃岩島海域，公布射水炮驅離船隻畫面（影片截圖）

中國外交部31日發聲明指，中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，菲律賓的領土範圍已由一系列國際條約所確定，黃岩島從來不在其中，菲律賓對中國黃岩島提出非法領土要求沒有任何國際法依據。

中方又稱，菲律賓打著《聯合國海洋法公約》的旗號，出台所謂「海洋區域法」，將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，並妄圖以國內立法形式固化非法的「南海仲裁案裁決」，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，屬非法、無效，中國對黃岩島和南沙群島的領土主權和海洋權益在任何情況下不受所謂「海洋區域法」的影響。

聲明並指，一段時間以來，菲律賓頻繁在黃岩島海域挑釁滋事並進行煽宣炒作，侵犯中國領土主權和海洋權益，推高海上緊張局勢，破壞南海和平穩定，中方要求菲方切實尊重中國領土主權和海洋權益，不得在黃岩島採取任何侵權挑釁行動，否則中方都將予以堅決應對。