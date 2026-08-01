日本國家情報局正式成立　中方批消極動向　質疑加速再軍事化

日本國家情報局7月31日正式成立，並於同日召開首次國家情報會議，由首相高市早苗擔任主席。對此，中國外交部發言人毛寧同日形容此事是日本在安全政策上又一消極動向，加速再軍事化進程，引發國際廣泛擔憂。



日本放送協會（NHK）報道，日本國家情報局31日正式成立後，隨即召開首次由高市早苗主持國家情報會議，與會者包括內閣官房長官木原稔及外相茂木敏充等主要閣員。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本國家情報局是負責收集和分析與公共秩序和安全相關資訊的指揮中心，統籌警察廳、公安調查廳、外務省及防衛省的情報體系。

木原稔在會議後的記者會上透露，日本國家情報局開始運作時編制約730人，英文名字簡稱NIB，情報會議則簡稱NIC，重申情報體制改革是要幫助政府獲取及時可靠的情報，在複雜嚴峻的國際環境作出決策。

毛寧同日在記者會上對日本成立國家情報局作出回應，日本情報機構歷史上曾為日本全面推行軍國主義、發動對外侵略戰爭鋪路，對亞洲鄰國和日本人民犯下罄竹難書的罪行。

2026年7月27日，日本首相高市早苗在東京首相官邸舉行記者會，她旁邊有一面日本國旗。（Getty）

毛寧指出，日方近一段時間來，以所謂「國家安全」、「外部威脅」為藉口，加速再軍事化進程，威脅地區和平穩定，引發國際社會廣泛擔憂。她強調：「「日本為政者應當深刻汲取歷史教訓，慎重行事。」