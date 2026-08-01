歐盟指控Temu愛爾蘭總部不配合搜查　或面臨年營業額1％罰款

拼多多旗下跨境電商平台Temu位於愛爾蘭都柏林的歐洲總部，2025年12月遭歐盟監管機構突擊搜查，歐盟委員會如今7月31日指控Temu在該次突擊搜查中不配合調查。該指控或導致Temu面臨年度營業額1%的罰款。



報道指，本次調查依據歐盟外國補貼條例，旨在核查Temu是否借助境外補貼在歐洲市場獲取不公平競爭優勢。歐盟委員會表示，Temu未按要求提交平台營運資料、IT系統信息及相關帳目記錄。

2025年2月11日，圖為中國快時尚品牌Temu的標誌。（Reuters）

Temu予以否認，稱全程積極配合調查，否認獲得「不當外國補貼」，強調平台海外運營資金均來自自身經營現金流，不需要依靠「外國補貼」創造競爭優勢。

這並非Temu首次遭歐盟處罰，其今年5月就因未能有效管控平台非法商品售賣，被歐盟處以2億歐元（約18億歐元）罰款。與此同時，歐盟持續收緊對華跨境電商監管，自7月起取消對華小額包裹免稅政策。