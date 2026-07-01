法國通過反快時尚法案　擬對Shein、Temu等電商徵費及禁廣告

法國參議院經過兩年多的辯論後，於6月29日通過修訂版的反快時尚法案，擬對Shein、Temu、AliExpress等電商徵費及禁止其投放廣告，以抑制快時尚對環境的負面影響。外媒報道，有聲音批評，新版法案比起原版大幅「縮水」，豁免了部份造成相同影響的歐洲和法國公司。



法媒報道，法案內容包括，政府將對超快時尚商品徵收單件費用，費用將以兩個標準為依據再按固定比例收取，分別為推出市場的服裝數量以及服裝維修成本相對於其購買價格的比例。

法案稱，相關費用將隨時間遞增，到2030年每件最高可達20歐元（約178港元），上限為產品稅前價格的一半，部份罰款用於發展回收與再利用的基礎設施。

2025年9月1日，法國巴黎，國會大樓（National Assembly ）樓頂上飄揚着國旗。（Reuters）

另外，法案還禁止為超快時尚品牌進行任何形式的廣告宣傳，包括社交媒體網紅推廣。

法國小型企業部長帕潘（Serge Papin）點名指，法案將上述電商視為主要規範目標，批評相關企業帶動超快時尚浪潮，使法國市場充斥大量一次性時尚產品。

報道指，快時尚產品易於訂購和更換，加劇了紡織業對環境造成的污染，而紡織業的溫室氣體排放量佔全球溫室氣體排放量近10%。

這張攝於2024年8月22日的設計圖片中，可以看到Shein和Temu的標誌。（Reuters）

然而，法國綠黨及反對快時尚的組織此前已批評，法案與最初提出的版本相比遭大幅削弱，認為Zara、Kiabi、H&M等品牌未成為「可持續時尚」的典範，卻獲得豁免；另外，歐盟委員會亦質疑該法案禁廣告條款是否符合歐盟法律。