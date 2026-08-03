緬甸政府發布昂山素姬晤紅十字會代表照片　遭罷免後首公開見外賓

路透社8月3日（周一）引述緬甸政府發言人報道，被拘押的前領導人昂山素姬與紅十字國際委員會的一名代表舉行會面。81歲的昂山素姬自2021年2月以來一直被拘留。當時，由她領導的民選政府被緬甸軍方推翻。此後，昂山素姬的確切行蹤和健康狀況一直未明，沒有任何外國領導人或特使能夠公開與她會面。



報道引述緬甸政府發言人指，昂山素姬3日（周一）在首都內比都會見了紅十字國際委員會（ICRC）駐緬甸代表德巴克（Arnaud de Baecque）。

在政府發言人提供的四張照片中，有兩張可見身穿緬甸傳統服飾的昂山素姬在一間陳設簡樸的木鑲板房間裏與德巴克會面，房間裏只有兩把椅子和一張桌子。

另一張照片罕見地展現了她住所的內部景象，照片中昂山素姬正在切一個寫有她名字的生日蛋糕，背景中可以看到衣架和儲物箱。

緬甸政府發布昂山素姬切生日蛋糕的照片：

第四張照片是蛋糕的特寫，上面寫有「祝昂山素姬阿姨生日快樂，2026年6月19日」。

在政變後經過漫長的秘密審判，昂山素姬被判處33年監禁，罪名包括腐敗、煽動選舉舞弊和違反國家保密法。

她的盟友堅稱，這些指控是出於政治動機，旨在排擠昂山素姬。

據其法律團隊成員透露，她的刑期後來減至27年，並在今年4月再次減刑六分之一，目前她仍需服刑18年。

年輕時候的昂山素姬：

報道指，雖然國際社會對緬甸政府施加的壓力日益增大，要求其允許獨立機構核實昂山素姬的健康狀況，但由緬甸軍方控制的政府仍一再聲稱昂山素姬「身體健康」。

4月下旬，在軍方操縱的選舉中，前軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）當選緬甸總統。隨後，緬甸政府宣布昂山素姬已被軟禁。

7月，緬甸外長與東盟成員國外長在曼谷舉行會晤後，泰國外長西哈薩（Sihasak Phuangketkeo）呼籲允許探視昂山素姬，「以便我們能夠核實」她身體健康的說法。

但迄今為止，新成立的軍方支持的政府一直不允許外界探視昂山素姬。

昂山素姬是緬甸獨立英雄昂山將軍的女兒，在前軍政府統治時期，她被軟禁在仰光茵雅湖畔的家中長達15年。她曾於1991年獲得諾貝爾和平獎。