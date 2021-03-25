美國與歐盟同意建立雙邊對話　應對中國及俄羅斯挑戰

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-25 06:02

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）3月24日發表聯合聲明，指雙方同意就中國問題重新建立雙邊對話，同時承諾合作應對俄羅斯的挑戰。

布林肯與博雷利在布魯塞爾會面，他們在聲明提到，雙方認同與中國的關係是多方面，包括合作、競爭及系統性競爭對手等元素。歐美亦會在互惠、經濟議題、人權、安全、多邊主義及氣候變化等問題合作。

美國國務卿布林肯與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利3月24日於比利時布魯塞爾會面，討論改善歐美關係，並同意合作應對中俄等問題。（Reuters）

聲明指，兩人同意透過可信任的多方面民主、保障人權及遵守國際法支持印太地區穩定和繁榮，希望宣揚安全、可持續、自由而開放的海上供應航道和供應鏈，同時與志同道合的夥伴合作。

另外他們亦表示歐美會應對俄羅斯的挑釁行為，包括莫斯科方面持續對烏克蘭及格魯吉亞的侵略，以及利用不實消息、干預選舉進程和惡意網絡攻擊等行為。

布林肯與博雷利此外都談及合作在全球分發安全的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗和應對將來可能發生的疫情，以及伊朗、土耳其和氣候變化等議題。