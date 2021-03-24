拜登3月25日參加歐盟領袖峰會　修補歐美關係

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-24 05:52

歐洲理事會3月25日舉行會議，主席米歇爾（Charles Michel）23日表示，美國總統拜登（Joe Biden）屆時亦會參加，因此被視為修補歐美關係的重要一步。

米歇爾在Twitter公布有關消息，指歡迎拜登參與會議，希望對方分享歐美在未來合作的看法，認為是時候重新建立雙方的跨大西洋聯盟關係。

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb — Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021

歐盟發言人指，今次會面是以視像方式舉行，會上將會討論新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗、俄羅斯、土耳其及工業政策等議題。而今次亦是自2009年以來，再次有美國總統在歐洲理事會上發言。

白宮的聲明提到，拜登屆時會向歐盟成員國領袖重申恢復美歐關係的意願，希望一同合作應對疫情和氣候變化問題，以及加強全球最大的貿易及投資關係。另外中國及俄羅斯問題亦是拜登的其中一個重點。