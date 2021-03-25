美日韓指朝鮮發射最少兩枚不明飛行物　疑為彈道導彈

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-03-25 08:26

韓國聯合參謀本部（JCS）3月25日表示，朝鮮從咸鏡南道向東海地區發射不明物體。韓聯社引述韓軍人士指，導彈或為彈道導彈。日本防衛省指出，朝鮮發射的可能是彈道導彈，相信沒有飛入日本的專屬經濟水域。

韓國青瓦台將於將召開國家安全保障會議常委會緊急會議，討論朝鮮疑似發射彈道導彈的事宜。

日本強調會繼續收集相關情報和加強監視工作。海上保安廳呼籲航行的船隻留意狀況。

美國有線新聞網絡（CNN）引述一名華府高層官員報道，指經過情報分析後，證實朝鮮發射兩枚彈道導彈，現時美軍及情報部門正分析數據，判斷導彈類型及飛行距離等。

朝鮮數日前疑發射巡航導彈

韓國24日表示，朝鮮21日向半島西部海域發射兩枚近程巡航導彈，是平壤方面自2020年4月14日以來首次發射導彈，也是美國總統拜登（Joe Biden）任內首次試射。

韓國軍方表示，偵測朝鮮從溫泉郡發射兩枚相信是巡航導彈的飛行物。軍方拒絕透露其他詳情，例如是導彈確切型號、飛行距離和最高點，僅指韓國和美國正在分析導彈的具體參數，並密切監察朝鮮的舉動。

由於朝鮮當時發射的不是彈道導彈，沒有違反聯合國安全理事會決議。韓聯社引述專家分析指出，朝鮮通過低強度的武力示威，試探韓國和美國的反應，同時對於對話機會維持開放態度。

美國國防官員曾多次警告，有情報顯示朝鮮可能會試射導彈。而美韓上周舉行聯合軍事演習後，金正恩胞妹、勞動黨中央中央委員會副部長金與正指，如果拜登政府希望在未來四年可以安枕無憂，就應停止挑釁行為。