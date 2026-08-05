美媒：美國增派情報人員　加大對古巴施壓

知情人士稱，美國近期向古巴增派情報人員，加大力度開展情報活動。此舉引發外界對美國可能進一步加大對古巴施壓力度的猜測。



美國《政治報》（Politico）4日引述一名匿名知情人士稱，美國近期向古巴增派情報人員及其他情報資源，這是「可能為美國軍事行動鋪路的關鍵戰略步驟」。另一名匿名知情人士說，此舉意味着美國中央情報局加強在古巴的「存在感」，美國「將動用包括情報界資源在內的所有常規工具」向古巴施壓。

報道稱，美國在對他國開展軍事行動前，通常先加大情報活動力度。不過，上述知情人士強調，美國對古巴的軍事入侵計劃「還遠未成形」。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6月10日訪問位於古巴關塔那摩的美海軍基地，他稱美國國防部將做好準備以應對「任何可能發生的突發事態」。(Reuters)

此外，美國政府近期重點是解決伊朗問題，同時也加大了對古巴的施壓，包括加強能源制裁。兩名知情人士稱，美國毋須等伊朗問題解決後再對古巴採取行動，古巴是美國國務卿魯比奧（Macro Rubio）的「高度優先事項」。

報道還說，數十年來，美國一直在古巴開展情報活動。但近年來，美國中情局等情報機構在古巴的工作受阻，部分原因是所謂「哈瓦那綜合症」事件導致在古巴人員縮減。

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。今年對委內瑞拉、伊朗發起軍事行動後，美國總統特朗普威脅稱，「下一個是古巴」。

文章獲《聯合早報》授權轉載

