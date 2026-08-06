巴布亞新畿內亞關閉台灣辦事處　專家：或為換取中國資金

太平洋島國巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）7月宣布立即停止運作並正式關閉台灣駐當地的「中華台北經濟辦事處」，多名專家接受傳媒訪問時表示，巴布亞新畿內亞此舉在外交上令人費解，但可能是為了換取中國進一步增加投資及經濟援助。



巴新智庫「國家事務研究院」（Institute of National Affairs）執行總監巴克（Paul Barker）接受 自由亞洲電台（Radio Free Asia，RFA）訪問時說，巴新一直主張「對所有國家都是朋友，對任何國家都不是敵人」，過去亦同時與台灣保持貿易、投資、文化及教育交流，因此難以理解為何在這個時候採取關閉辦事處的行動。

當地時間2024年4月21日，巴布亞新畿內亞總理馬拉佩（James Marape）在莫爾茲比港（Port Moresby）會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。圖為兩人會面時親切握手。（中國外交部網站）

他指出，巴新去年與澳洲簽署共同防禦條約，亦與中國、印尼及美國保持防務安排，原本可以在不同國家之間維持平衡。

美國智庫「聯盟未來倡議」（Alliance Futures Initiative）研究副主任喬納・博克（Jonah Bock）則認為，事件是中國逐步壓縮台灣國際空間的一部份，而關閉辦事處可能是巴新爭取中國資金的代價。

博克指出，巴新總理馬拉佩（James Marape）今年4月訪問中國，兩國5月簽署經濟框架協議，並於7月討論在廣州（Guangzhou）舉行的巴新—中國商業論壇及貿易博覽會，顯示雙方早已為擴大經濟合作鋪路。