澳洲太平洋安全合作再受挫　推遲與巴布亞新畿內亞簽防禦條約

澳洲與巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）9月17日宣布，原定當天簽署的共同防禦條約因故推遲，雙方僅在莫士比港（Port Moresby）簽署防務聯合聲明。這是澳洲本月在太平洋地區安全合作上的第二次碰壁。



澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）周三（9月17日）訪問巴新，與總理馬拉佩（James Marape）舉行防務會談。據澳當局公布的聲明，兩國已就互防條約文本達成一致，待兩國完成內閣程序後將正式簽署。

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）總理馬拉佩（James Marape）2024年2月8日在澳洲國會發言。（X @AboutTheHouse）

馬拉佩解釋，上周巴新內閣會議因人數不足未能達成法定表決門檻，條約仍須履行進一步「程序」。他強調，中國並未干預協議進程。他說，未來兩天將派遣國防部長先訪華，再前往美國、法國、印度、印尼、馬來西亞、新加坡和菲律賓等安全夥伴國通報情況。

坎培拉加緊布局太平洋，意在制衡中國。地處澳北的巴新是美拉尼西亞（Melanesia）最大國家，戰略地位重要。

在地緣緊張與中國影響力擴大的背景下，澳巴雙方有強烈動機深化合作。因此，洛伊研究所太平洋島國項目負責人索拉直言，中國是唯一會因該條約受損的一方，若認為北京未積極遊說反對，「那就太天真了」。

2025年9月16日，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）與巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）總理馬拉佩（James Marape，右）出席在莫爾茲比港（Port Moresby）舉行的降旗儀式。（Reuters）

悉尼洛伊研究所「澳巴網絡」項目主任諾貝托則分析，未能簽署條約將使阿爾巴尼斯承受壓力，也暴露馬拉佩在內閣支持不足。

這是澳洲本月第二次在太平洋安全合作受挫。上周，阿爾巴尼斯訪瓦努阿圖（Vanuatu）時，同樣因該國聯合政府內部阻力，未能簽署一項價值5億澳元（約25.8億港元）的安全協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

