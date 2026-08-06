德國機場現炸彈無人機　位置靠近烏克蘭貨機　烏方：俄是幕後黑手

德國萊比錫/哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）8月4日晚發現一架裝有炸彈的無人機，拆彈專家到場移除炸彈。無人機位置在一架烏克蘭運輸貨機附近，烏克蘭駐德國大使Oleksii Makeiev在接受德國《世界報》電視頻道（WELT）訪問時直言：「除了俄羅斯還能是誰？」



德媒《南德意志報》報道指出，當晚11時42分左右，機場工作人員注意到涉事無人機正懸停於兩架停放的貨運飛機之間。機場隨後關閉兩條跑道，包括一架客機在內的多架航班改道飛往其他機場。

2026年8月5日，德國警方在萊比錫/哈勒機場發現載有爆炸物無人機，多班機改道。（X@sentdefender）

警方初步調查證實，涉案無人機上裝有一包尺寸為拳頭大小的軍用高爆炸藥。報道引述檢測結果指出，其成份為常用於工業與軍事領域的炸藥「塞姆汀」（Semtex）。目前當局尚不清楚攻擊來源與動機，案件正全力調查中。

德國內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）指出這是一種「新的安全威脅」，今次事件有跡象表明是由專業人士策劃，德國「將不得不繼續面對這種威脅」。