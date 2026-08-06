烏克蘭無人機頻襲俄電商平台倉庫　有中國外貿商「一天損失上萬」

自7月18日以來，俄羅斯最大在線零售商野莓（Wildberries）的倉庫已多次遭遇烏克蘭無人機襲擊。8月2日至5日，野莓倉庫連續遭遇襲擊，最新的一次襲擊發生在俄羅斯圖拉州。



與此同時，俄羅斯第二大在線零售商Ozon也表示，因烏克蘭無人機襲擊警報被迫疏散。

俄羅斯國內物流基礎設施面臨的風險日益增加，迫使俄羅斯傳統零售商也開始重新審視其與供應商的合作。

2026年8月2日，烏克蘭無人機襲擊了俄羅斯Wildberries公司的倉庫，現場濃煙滾滾。（Reuters）

俄羅斯最大在線零售商野莓（Wildberries）的倉庫已多次遭遇烏克蘭無人機襲擊：

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俄羅斯最大的快速消費品零售商之一「紅與白」（「Red & White」）試圖跟風電商平台，向供應商發送提案，要求免除其在無人機襲擊等不可抗力因素下對被毀商品進行賠付的責任。但供應商對此反應消極，8月3日，「紅與白」撤回該提案。

此外，俄羅斯一些零售連鎖企業希望供應商直接將貨物送至這些企業的門店或配送中心。報道稱，該方案可在零售商物流設施運行中斷的情況下，降低其面臨的風險。

有專家表示，供應商直接向門店配送，會導致成本、售價上漲。

中國外貿商也未能倖免。

我們每天都在遭受損失，多的時候一天就損失上萬元（人民幣）。

浙江童裝外貿人姚東告訴第一財經，他們在俄羅斯‌野莓多地倉庫有共計價值上百萬元的服裝庫存。自7月18日凌晨遭受第一次無人機襲擊以來，過去兩周他們總共「被炸7次」，損失約8萬元。

在受損後，姚東迅速啟動了降價促銷行動，並調整了發貨模式。

野莓倉庫接連遭烏克蘭無人機襲擊，Ozon緊急疏散

據塔斯社8月5日報道，圖拉州州長德米特里．米利亞耶夫在社交平台上稱，該州遭遇無人機襲擊，導致一人受傷。

他指出，此次無人機襲擊導致野莓倉庫起火，並造成兩棟居民樓和兩處工業設施受損。

除野莓外， Ozon也受到影響。

據路透社報道，7月31日，Ozon表示，由於烏克蘭無人機襲擊警報，該公司被迫疏散了位於韃靼斯坦共和國的倉庫。疏散過程僅用了幾分鐘，沒有人員傷亡。倉庫未受損，目前已恢復運營。

2026年7月31日，烏克蘭無人機發出警報後，俄羅斯線上零售商Ozon附近的倉庫發生爆炸。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）俄語版發布的視頻顯示，一架無人機在該倉庫附近墜毀。

自由媒體網站8月4日的報道指出，平台管理層對潛在威脅的評估總體上是正確的，即攻擊可能發生，也確實發生了。但有觀點認為，其預防措施是片面的，主要考慮把未來的損失轉嫁給賣家。

6月和7月期間，野莓、Ozon、Yandex Market更新了面向賣家的公開合同。在擴大範圍的不可抗力條款中，出現了無人機襲擊及其殘骸的墜落、爆炸、攻擊、武器和軍事裝備造成的損害，甚至是大規模騷亂。所有這些因素都會影響責任劃分。

不過，報道也指出，在遭遇襲擊後，野莓開始向賣家支付賠償，賠償金額為受損貨物價值的5%至10%。

7月28日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，無人機襲擊野莓倉庫一事目前「處於政府的掌控和監督之下」。他高度評價了野莓決定向因襲擊而遭受貨物損失的賣家提供幫助的舉措。

同時，他也指出，國家方面尚未就向該電商平台提供援助作出具體決定。

俄羅斯副總理諾瓦克（Kremlin via REUTERS）

7月30日，俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）指派經濟發展部、財政部、聯邦稅務局和中央銀行、商界一起，在8月10日前制定相關措施，以幫助因野莓倉庫受襲遭受損失的企業家。

7月31日，野莓創始人塔季揚娜．基姆告訴塔斯社，野莓正在迅速重組其物流。她還表示，該公司和俄政府討論了對所有受影響企業家的綜合支持措施。目前正在制定一個一般性系統，根據該系統每個人都將獲得幫助。

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在俄中國商人緊急清倉並切換發貨模式

據報道，姚東自2025年初開始頻繁到訪俄羅斯，並在當年建立了公司首個海外倉，今年上半年還在莫斯科新建了400平方米的前置倉。為了平衡成本與履約效率，姚東將庫存以5：5的比例均衡配置在自建海外倉和野莓本地倉之間。

經過近兩年時間的摸索，姚東的團隊已基本打通了在俄羅斯當地的貿易鏈條——將中國製造的貨物集中運到當地的海外倉或‌野莓這樣的本地電商倉庫，再通過FBS‌（賣家自己發貨）或‌FBO（賣家提前備貨至平台官方倉，由平台全權負責物流售後）完成終端銷售。

2025年11月25日，在俄羅斯莫斯科，汽車駛過Wildberries線上零售商的黑色星期五促銷廣告畫面。（Reuters）

遇襲受損後，姚東將「款式好的保本促銷清倉，款式不好的虧本大甩賣」。同時，他們將原本放在‌野莓倉庫採用‌FBO模式發出的貨物，一律改成了FBS模式，自己將貨物從倉庫送到站點，再由第三方本地物流運送到消費者手中。這種模式較‌FBO而言，要給平台繳納更高的服務費。但如今，貨品安全比利潤更重要。

臨時調整模式，公司自己擁有送貨車輛就變得更加迫切。「目前我們的送貨車是租的，需要辦下手續，讓自己的送貨車合法上路。」姚東於8月5日再赴俄羅斯。

據悉，此次襲擊主要給採用了本地電商模式的中國外貿人帶來了衝擊。一家義烏帽業企業負責人陳鑫平對第一財經表示，他們在俄羅斯均為2b模式，並無2c業務，因此並未受到影響。

傳統零售商跟風，試圖向供應商轉嫁風險

自由媒體網站報道稱，在實際發生的襲擊以及公布的大約數千億盧布損失的背景下，上述電商平台的預見性給一些食品零售業企業留下了深刻的印象，以至於有相關企業一度決定走上相同的道路。

7月29日，有消息稱，「紅與白」向供應商發出了一份包含補充協議的提案，要求免除其在無人機襲擊、防空系統運作、炮彈擊中及其他不可抗力因素下對被毀商品進行賠付的責任。

「紅與白」指出，倉儲和物流基礎設施面臨的風險不斷上升，所以提出了這項提案。根據現行法律，零售連鎖企業依據供貨合同從供應商採購商品，並自驗收商品或將商品裝車之時起承擔相應責任。這也是傳統零售業與提供中介服務的電商平台之間的區別。

生產商對「紅與白」這一提案的反應極為消極。

7月31日，俄羅斯全國乳製品生產者聯盟向俄羅斯聯邦反壟斷局（FAS）提交申請，請求支持供應商立場，並在監管機構召開會議討論這一問題。俄羅斯聯邦反壟斷局向《生意人報》證實已收到該函件，並表示將進行審查。

俄羅斯全國乳製品生產者聯盟指出，將這些風險轉嫁給供應商會使後者處於明顯的不利地位。製造商和經銷商無法採取措施來保護商品。

俄羅斯食品生產供應商聯合會執行董事德米特里．沃斯特里科夫表示，供應商甚至無法為零售商持有的商品投保，因為他們沒有倉庫相關文件。

他強調，在此情況下，各方都面臨着新的風險，但供應商並未要求合作伙伴承擔食品生產設施或儲存原材料及成品倉庫的相關責任。

8月3日，「紅與白」已撤回了上述提案，其向《生意人報》解釋說，在進一步完善應對緊急情況下風險管理的方法時，將考慮反饋意見。該零售商希望制定機制以保持供應不中斷。這可能包括備用物流路線、商品流的有效重新分配或其他解決方案。

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多家零售企業擬重新規劃物流體系

《生意人報》獲悉，俄羅斯一些大型連鎖企業正與供應商討論，由供應商自行向這些企業的門店及配送中心送貨。涉及俄羅斯零售連鎖企業馬格尼特（Magnit）和‌X5零售集團，其旗下有「十字路口」（Perekrestok）「五分超市」（Pyaterochka）和「小黃雀」（Chizhik）等連鎖超市品牌。

消息人士稱，此舉源於零售商對其物流基礎設施能否不間斷運行的擔憂。

馬格尼特表示，其正在積極評估各種可能的方案，以確保供應鏈的穩定性和貨架商品供應。

沃斯特里科夫解釋說，目前只有易腐商品由供應商和經銷商自行配送。例如，麪包類產品擁有自己的物流體系。其他供應商則通過配送中心與零售企業合作，貨物由連鎖店的物流公司送到配送中心。

俄羅斯諮詢機構Infoline Analytics首席執行官米哈伊爾．布爾米斯特羅夫指出，擁有配送中心和車隊讓零售企業能夠優化成本並設置更有吸引力的價格，變成供應商直接向門店配送模式，必然會導致成本和售價雙雙上漲。

馬格尼特連鎖區域配送中心前負責人安德烈．濟科夫表示：

要重新構建整個配送體系，使所有商品繞過倉庫直接運送至食品零售店，這是不可能實現的。更準確地說，只能在極小範圍內做到。

「改變現狀需要採取綜合措施」

自由媒體網站認為，解決辦法只能是一系列能夠從根本上改變現狀的綜合措施：包括推進倉儲網絡分散化、調整商業結構、拒絕低效經營模式、品種多元化。當然，還包括優化防空體系。

可能，大幅擴大針對空襲後果的保險覆蓋範圍，有望挽救局勢。這一進程已經開始，但保險公司和再保險公司目前仍難以及時應對迅速發展的局勢。此外，這也將大幅增加經營成本。

對於電商平台而言，另一種解決方案可能是像Ozon已經採取的做法一樣，擴大在哈薩克斯坦等鄰近友好國家的業務佈局。

該網站認為，比這更有效的是軍事層面的反制措施。

報道稱，對於消費者而言，更重要的是倉儲分散化、供貨條件調整以及責任向供應商傾斜可能帶來的實際影響。最終由誰來付款，以及這些新變化將如何影響貨架商品價格，才是俄羅斯各個城市和鄉鎮中普通百姓真正擔心的問題。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】