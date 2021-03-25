布林肯北約總部講話　籲聯手抗華但稱仍有合作空間

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-03-25 09:32

中美會談後的中美關係走向備受關注。美國和歐盟3月24日釋出聯合宣告，同意重新啓動關於中國的雙邊對話。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）24日在北約（NATO）總部發表講話，呼籲美歐聯手對抗中國。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，布林肯3月24日在布魯塞爾北約總部發表講話，對中國大規模使用「脅迫」措施進行了強烈譴責，並敦促北約盟國與美國合作，對北京施加更大壓力。

布林肯說，美國不會強迫歐洲盟友做出「美國還是他們（中國）的選擇」。然而，他明確表示，華盛頓將中國視為對歐洲北約盟友的經濟和安全威脅，尤其是在技術領域。

布林肯稱，「毫無疑問，中國威脅到北約盟國的集體安全，特別是在技術方面」。

布林肯說，在氣候變化和衛生安全等共同挑戰上，北約仍有與中國合作的空間。但他呼籲，當北京試圖向北約成員國施壓時，北約應堅定立場。

布林肯說：「我們知道，我們的盟友與中國有着複雜的關係，並不總是與我們的關係完美一致。但我們需要共同應對這些挑戰。這意味着與我們的盟友合作，縮小在技術和基礎設施等領域的差距，北京正在利用這些領域施加脅迫性壓力。」

布林肯說：「當我們中的一方受到脅迫時，我們應該作為盟友作出反應，透過確保我們的經濟更加融合，共同努力減少我們的脆弱性。」

布林肯還明確表示，華盛頓將聽取盟友的意見，這是對特朗普（Donald Trump）政府「美國優先」方針的逆轉。