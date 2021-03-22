中美2+2｜會後兩國行動：中國邀俄羅斯外長訪華　布林肯將訪歐

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-22 09:06

拜登（Joe Biden）上台後的首次中美高層會晤已經結束，兩國高官激烈交鋒，會晤也未帶來關係的重大改善。會晤之後，中美將各自與自己的友好夥伴磋商。

美國務院3月19日發表聲明稱，布林肯將於3月22日至25日前往比利時布魯塞爾參加北約部長級會議，與歐盟領導人接觸，並與比利時官員會晤。

聲明指出，3月23日至24日，布林肯將參加北約外長會議，他將會見北約盟國的官員以及北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg），以強調拜登政府加強跨大西洋聯盟和通過北約重振美國與盟國關係的決心。

聲明指出，這些會議將為部長們提供一個機會，討論《北約2030》改革報告、對中國和俄羅斯的關切，以及氣候變化、網絡安全、打擊恐怖主義、能源安全以及其他挑戰。

聲明還指出，布林肯將會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交與安全政策高級代表和歐盟委員會副主席博雷利（Josep Borrell），討論控制新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行、追求可持續的全球經濟復甦、應對氣候危機和強化民主。

與此同時，中國外交部和俄羅斯外交部已經證實，中國邀請俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於3月22日至23日訪華。

中美高層會晤結束，兩國官員各自接受媒體採訪（點擊圖集瀏覽）：

美國政治新聞網站Politico在3月19日報道稱，中美第一次攤牌結束了。現在，兩國將分別與它們的合作夥伴聚在一起，希望獲得國際支持，在多個方面向對方施壓。

報道指出，拉夫羅夫訪問中國時，美國肯定會在中俄討論的議程之中。拜登政府同中俄兩國的關係都正在下滑。

美國《國會山報》3月20日報道稱，莫斯科和北京發出的敵對信號向拜登政府表明，兩國都願意對抗美國。

新美國安全中心的專家泰勒（Kendall-Taylor）說，俄羅斯和中國在全球舞台上的利益越來越一致，並希望反擊它們認為正在衰弱的美國。「在行動上，俄羅斯更像是一個破壞者，中國傾向於少一些對抗，但它們都在朝着同一個目標努力。」