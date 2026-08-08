中國男子藏身挪威軍民合用機場地堡　遭當局驅逐並禁入境5年

綜合外媒報道，一名中國籍男子藏身在挪威博多（Bodø）軍民合用機場附近的地堡，因涉嫌非法情報活動於5月被拘留。直至上週，當局認定該男子多項移民違規，最終於8月5日將其遣返，並祭出五年入境禁令。



報道指，博多機場具極高國防與戰略價值，不僅是軍民合用的航空樞紐，更設有北約北歐區域聯合空中作戰中心，負責監控、協調北歐空域活動。

挪威警察。（Twitter@Nairdadri ）

起初，該男子長期居住在博多機場附近地堡，令當地警方一度懷疑他借機搜集軍事敏感情報、涉嫌非法情報活動並展開調查。但後續檢方後續因無法證實其從事間諜相關行為，撤銷相關刑事指控。

不過，挪威當局調查發現，該男子持有的西班牙神根簽證早已過期，且住在地堡內的行為與旅遊簽證目的不符合，最終以違反多項移民法規處置，於6月底吊銷其簽證，將其關押至移民拘留中心，於今月5日正式將其遣返回國，五年入境禁令即刻生效。