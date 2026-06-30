王毅7.2起訪丹麥瑞典芬蘭挪威　北京：中國與北歐4國關係穩健發展

中國外交部發言人6月30日宣布，應丹麥外交大臣拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）、瑞典外交大臣斯蒂納加德（Maria Malmer Stenergard）、芬蘭外交部長瓦爾托寧（Elina Valtonen）及挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide）邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅7月2日至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。



當中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會時，他就王毅即將訪問歐洲四國表示，近年來，中國與四國關係穩健發展，在綠色轉型、貿易投資、科技創新等領域合作成果豐碩，在「維護主義」和自由貿易、共同應對在包括氣候變化在內全球挑戰方面的廣泛變化。

2026年6月30日，中國外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。（中國外交部）

郭嘉昆說，訪問期間，王毅將和四國外長分別提出一項協議，就近期和共同關心的國際和地區問題深入交換意見。