王毅與沙特阿拉伯王儲會面　感謝支持中方涉疆涉港等問題立場

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-25 08:53

中國國務委員兼外長王毅3月24日到訪沙特阿拉伯，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，感謝對方在涉及新疆、香港及台灣問題上的支持。

新華社報道，王毅表示，感謝沙方在涉疆、涉港、涉台等問題上給予中方有力支持。當前形勢下，中沙應進一步加強團結協作，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對單邊霸凌和干涉他國內政，捍衛發展中國家共同利益。

圖為3月24日，正在訪問沙特阿拉伯的中國國務委員兼外長王毅與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

他又指，沙特是中國在中東地區的重要戰略夥伴，發展對沙關係是中國中東政策優先方向，並會堅定支持沙特在地區發揮更大作用，願與沙方攜手促進中東和平、穩定和發展。

穆罕默德則稱，沙特堅定支持中方在涉疆、涉港等問題上的正當立場，反對以任何藉口干涉中國內政，反對個別勢力挑撥中國和伊斯蘭世界關係。沙方願與中方一道，恪守《聯合國憲章》宗旨和原則，維護地區和世界的安全穩定。

穆罕默德表示，沙方高度重視沙中全面戰略夥伴關係，願繼續深化雙方在原油貿易、石化、核能等能源領域合作，培育5G、數碼、電訊等非石油經濟新增長點，加強反恐安全等合作，推動兩國關係邁上新台階。沙方願同中方共同推動盡快結束海中自貿區談判，努力辦好阿中峰會。