中俄與中美會晤氣氛迥異　王毅與拉夫羅夫賞景共晉午餐

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-23 23:15

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月22日至23日訪問了中國，同中國外長王毅在桂林會晤。這次中俄高層會晤的氛圍與近日的中美高層會晤氛圍迥異，這從一些細節就能看出來。

王毅和拉夫羅夫3月23日在灕江邊共晉午餐。（Facebook@Russian Foreign Ministry - МИД России）

3月23日，王毅和拉夫羅夫再次會晤，雙方還舉行了聯合記者會，發布了聯合聲明，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準。當前中俄都因為人權問題遭到了美國等西方國家的制裁。

王毅和拉夫羅夫當天還一起享用工作午餐，雙方在灕江邊，一邊欣賞美景，一邊共享美食。俄羅斯外交部3月23日還在Facebook上公布了現場照片，並寫道：「王毅在灕江邊一個『船』形的地方，為俄羅斯同僚安排了工作午餐。」

3月22日，拉夫羅夫抵達桂林時，也欣賞了灕江的景色，他當天是乘船前往同王毅會晤的地點的。俄羅斯外交部在Facebook上也發佈了許多灕江的美景照片。中俄外長這次會面是在俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）的推薦下，選在廣西桂林舉行。

拉夫羅夫3月22日在桂林會晤王毅。拉夫羅夫張開雙臂，準備擁抱王毅。（Facebook@Russian Foreign Ministry - МИД России）

王毅當天會晤拉夫羅夫時說，在桂林見面十分明智，「桂林山水甲天下，相信一定會給各位留下很好的回憶。」

拉夫羅夫則說：「非常感謝您邀請我們來中國這個美妙的角落。在新冠肺炎（COVID-19）大流行的情況下，我們不僅繼續通過電話和視像會議，而且還繼續通過面對面會晤的方式進行溝通，這是好事。」

拉夫羅夫乘船賞灕江美景（點擊圖集瀏覽）：

拉夫羅夫還說：「我們的中國朋友不僅邀請我們去首都和上海，還邀請我們去各個省份，這已經成為一個很好的傳統。無論是（領導人）峰會還是部長互訪都是如此。我覺得我們不能落後，所以下次我們會邀請你們去一些俄羅斯聯邦風景如畫的地方。」

這次中俄高層會晤的友好氣氛與近期中美高層會晤的氣氛可以說是截然不同。

中共中央政治局委員楊潔篪、中國外交部長王毅和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國安顧問沙利文（Jake Sullivan）3月18日至19日在阿拉斯加州安克雷奇舉行了兩天的會晤。在3月18日的會晤時，兩國官員在全球媒體鏡頭前激烈交鋒，引發全球關注。

中美官員在阿拉斯加激烈交鋒（點擊圖集瀏覽）：

在中美高層在阿拉斯加州會晤之前，美國就制裁24名中國官員，此舉引發中國強烈不滿。楊潔篪和王毅又當面質疑美國的待客之道。此外，會晤也沒有安排午餐會或晚餐會，楊潔篪透露他吃的是泡麵。