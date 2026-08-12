Baby Shark兒歌MV主演長大成人 將以藝名Baby Shark Boy韓國出道
撰文：官祿倡
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在YouTube上累計觀看次數突破172億次、高居全球觀看榜首的洗腦神曲《Baby Shark Dance》，片中當年年僅6歲的男主角朴建隆（Park Geon-roung），如今已成長為17歲青年，他8月11日宣布將以藝名「Baby Shark Boy」於韓國歌壇正式出道。
韓國教育娛樂公司The Pinkfong Company表示，朴建隆將以Baby Shark Boy之名，在8月20日推出首張數位單曲《WAVE》。
朴建隆同日也透過YouTube公開新曲MV預告，睽違10年已長大許多的模樣吸引外界目光。
《韓國先驅報》引述朴建隆指出，他感謝觀眾仍記得自己兒時出演的第一條影片，稱自己十年前「和小海龜一起跳舞」，而現在「想分享我自己創作的故事和聲音」，「也希望未來能讓大家看見我不斷成長的模樣」。
這首新歌由朴建隆填詞，並邀請到K-Pop男團MONSTA X成員周憲參與歌曲製作。
The Pinkfong Company表示，歌曲主題為朴建隆「訴說自己的故事」，記錄他由童星邁向藝人的心路歷程。此外，官方也會在未來發布紀錄片《WAVE：少年的紀錄》，帶領觀眾回顧他過去10年的經歷。
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