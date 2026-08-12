Baby Shark兒歌MV主演長大成人　將以藝名Baby Shark Boy韓國出道

在YouTube上累計觀看次數突破172億次、高居全球觀看榜首的洗腦神曲《Baby Shark Dance》，片中當年年僅6歲的男主角朴建隆（Park Geon-roung），如今已成長為17歲青年，他8月11日宣布將以藝名「Baby Shark Boy」於韓國歌壇正式出道。



韓國教育娛樂公司The Pinkfong Company表示，朴建隆將以Baby Shark Boy之名，在8月20日推出首張數位單曲《WAVE》。

朴建隆同日也透過YouTube公開新曲MV預告，睽違10年已長大許多的模樣吸引外界目光。

《韓國先驅報》引述朴建隆指出，他感謝觀眾仍記得自己兒時出演的第一條影片，稱自己十年前「和小海龜一起跳舞」，而現在「想分享我自己創作的故事和聲音」，「也希望未來能讓大家看見我不斷成長的模樣」。

10年前出演洗腦兒歌《Baby Shark Dance》、現已長大成人的主演朴建隆，他將在2026年8月20日以Baby Shark Boy之名出道，圖為預告出道單曲MV的朴建隆。（截圖自Instagram@babyshark.kr）

這首新歌由朴建隆填詞，並邀請到K-Pop男團MONSTA X成員周憲參與歌曲製作。

圖為在YouTube上累計觀看次數突破172億次、被指是洗腦神曲《Baby Shark Dance》的MV截圖，可見一名男童在影片中演唱歌曲，他就是在2026年8月11日宣布將以藝名「Baby Shark Boy」於韓國出道的朴建隆（박건령，Park Geon-roung）。（截圖自Youtube@Pinkfong）

The Pinkfong Company表示，歌曲主題為朴建隆「訴說自己的故事」，記錄他由童星邁向藝人的心路歷程。此外，官方也會在未來發布紀錄片《WAVE：少年的紀錄》，帶領觀眾回顧他過去10年的經歷。