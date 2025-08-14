韓國兒歌《Baby Shark》侵權官司6年終落幕　製作公司獲判無抄襲

韓國最高法院8月14日駁回美國作曲家就熱門英文兒歌《Baby Shark》抄襲其作品的訴訟，該兒歌由韓國公司Pinkfong（舊稱SmartStudy）製作，歷時6年訴訟獲法院裁定並無侵權。



來自美國紐約的作曲家Jonathan Robert Wright（藝名：Johnny Only）於2019年3月在首爾提起訴訟，指Pinkfong於2015年發行的《Baby Shark》抄襲了他2011年的歌曲。該公司辯稱，《Baby Shark》改編自一首北美傳統童謠，而Wright的歌曲同樣改編自該童謠，因此屬於公共領域產權，不受版權法保護。

韓國公司製作的兒歌《Baby Shark》

最高法院亦認為，Wright的版本「未達到與原民謠有實質性差異的程度」，因此不構成獨立作品，無法享受版權保護。

韓國地方法院和上訴法院都曾駁回Wright的訴求，韓國最高法院也維持判決，認為Pinkfong沒有侵權。

歌曲《Baby Shark》的影片於2016年6月18日上傳到YouTube後迅速走紅，在疫情高峰時期成為YouTube史上最受歡迎的影片。截至今年8月14日，該影片已有超過160億次播放量。