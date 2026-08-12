日本「終戰日」將至 高市早苗據報擬不參拜靖國神社
撰文：洪怡霖
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共同社8月12日引述多名相關人士消息透露，日本首相高市早苗計劃不在15日的「終戰日」參拜靖國神社並正就相關安排展開協調。
當日本內閣官房長官木原稔7日在記者會上被問及高市早苗是否會在「終戰日」參拜靖國神社時，他說：「首相將自行作出適當的判斷。我也一樣。」
高市早苗在出任首相前，曾在「終戰日」及春秋兩季例行大祭時參拜靖國神社，惟未在今年4月舉行的春季例行大祭參拜。
中國外交部發言人此前表示，戰後日本始終未能同軍國主義徹底切割，靖國神社至今供奉14名甲級戰犯，日本右翼勢力通過修改歷史教科書等方式企圖淡化、美化侵略史實。日本加速「再軍事化」威脅地區和平穩定，國際社會和地區國家對此高度警惕。
「終戰日」來自1945年8月15日，這是日本昭和天皇透過廣播宣讀《終戰詔書》、宣布無條件投降的日子，這標誌着第二次世界大戰正式結束。
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