日本166名議員參拜靖國神社　中方斥妄圖為侵略歷史翻案

日本自民黨保守派團體「保守團結之會」成員及參政黨共166名國會議員與地方議員4月28日集體參拜位於東京九段北的靖國神社。中國外交部表示，日方此類消極動向公然嚴重踐踏歷史正義和人類良知，批評日方某些政客和右翼勢力妄圖為侵略歷史翻案、為軍國主義招魂。



此次參拜刻意選在4月28日，即《舊金山和約》生效、日本恢復所謂「主權」的紀念日進行。參拜後，眾議員高鳥修一對媒體表示「帶著悼念亡靈的想法進行了參拜」。參政黨黨首神谷宗幣亦稱「發誓將切實守護國家，維護主權」。

參拜靖國神社的日本自民黨保守派團體「保守團結之會」成員。（X@yoshida706）

中國外交部發言人林劍在當日的例行記者會上對此作出嚴正回應。林劍指出，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。日方此類消極動向公然嚴重踐踏歷史正義和人類良知，挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。中方對此表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

林劍強調，今年正值東京審判開庭80周年，80年前，國際社會依法裁決日本甲級戰犯，捍衛了世界反法西斯戰爭勝利成果，80年後的今天，日方某些政客和右翼勢力不僅不思悔改，反而變本加厲，妄圖為侵略歷史翻案、為軍國主義招魂。中國人民和國際社會一切愛好和平的正義力量對此絕不答應，必須對「新型軍國主義」保持高度警惕。