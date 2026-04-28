日本166名議員參拜靖國神社　中方斥妄圖為侵略歷史翻案

撰文：韓學敏
出版：更新：

日本自民黨保守派團體「保守團結之會」成員及參政黨共166名國會議員與地方議員4月28日集體參拜位於東京九段北的靖國神社。中國外交部表示，日方此類消極動向公然嚴重踐踏歷史正義和人類良知，批評日方某些政客和右翼勢力妄圖為侵略歷史翻案、為軍國主義招魂。

此次參拜刻意選在4月28日，即《舊金山和約》生效、日本恢復所謂「主權」的紀念日進行。參拜後，眾議員高鳥修一對媒體表示「帶著悼念亡靈的想法進行了參拜」。參政黨黨首神谷宗幣亦稱「發誓將切實守護國家，維護主權」。

參拜靖國神社的日本自民黨保守派團體「保守團結之會」成員。（X@yoshida706）

中國外交部發言人林劍在當日的例行記者會上對此作出嚴正回應。林劍指出，靖國神社是日本軍國主義發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。日方此類消極動向公然嚴重踐踏歷史正義和人類良知，挑戰二戰勝利成果與戰後國際秩序。中方對此表示強烈憤慨和嚴厲譴責。

林劍強調，今年正值東京審判開庭80周年，80年前，國際社會依法裁決日本甲級戰犯，捍衛了世界反法西斯戰爭勝利成果，80年後的今天，日方某些政客和右翼勢力不僅不思悔改，反而變本加厲，妄圖為侵略歷史翻案、為軍國主義招魂。中國人民和國際社會一切愛好和平的正義力量對此絕不答應，必須對「新型軍國主義」保持高度警惕。

韓國男子靖國神社掛反日橫額被捕　事後稱「做了想做的事」高市早苗向靖國神社供奉祭祀費　中國：公然挑釁國際正義高市早苗向靖國神社獻祭祀費　首名內閣大臣到靖國神社參拜中國譴責高市早苗向靖國神社供奉祭品　促與軍國主義徹底切割
日本
靖國神社
中國外交