韓國前總統尹錫悅面臨濫用職權新指控　在審案件增至8宗

據韓聯社8月12日報道，韓國前總統尹錫悅因涉嫌指示向美國等盟友傳達「緊急戒嚴具有正當性」的信息、涉嫌濫用職權妨害他人行使權利，被第二期綜合獨立檢察組（獨檢組）於12日起訴。由此，尹錫悅目前正在接受審理的案件增至8宗。



這是第二期獨檢組對尹錫悅提起的首例公訴。與此同時，前國家安保室室長申源湜也因「涉嫌從事內亂重要任務」及「濫用職權妨礙他人行使權利」，被特檢組在非羈押狀態下起訴。

左為韓國前總統尹錫悅，右為前韓國國防部長與國家安保室長申源湜。（Reuters）

據獨檢組指控，尹錫悅涉嫌於2024年12月3日晚發布緊急戒嚴令，隨後通過申源湜指示國家安保室與外交部，向美國、英國、日本及歐盟等盟友傳達資訊，稱其進行的戒嚴措施具有正當性。申源湜遵照了尹錫悅的指示，要求上述部門人員執行職責範圍外的工作。

目前，包括本案在內，尹錫悅目前共有9宗案件被提起公訴。其中，因涉嫌妨礙逮捕程式一案，他已於2026年7月9日被最高法院判處有期徒刑7年。該判決現已生效，尹錫悅處於服刑狀態。

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