形容是「最大間諜威脅」　中方斥新西蘭報告指控不實：堅決反對

中國駐新西蘭大使館8月14日表示，新西蘭安全情報局（NZSIS）發布的最新報告充斥對華不實指控，將兩國正常交往污衊為間諜活動，中方「堅決反對」報告中的「中國干預」、「中國威脅」說法。



新西蘭廣播電台（RNZ）報道，新西蘭安全情報局在13日發布的《新西蘭安全威脅環境》報告中指，中國是唯一在新西蘭大規模進行間諜活動的國家，亦是外國間諜活動最活躍的來源。

中國駐新西蘭大使館翌日發表聲明回應，批評報告「充滿冷戰思維」，將正常關係和交流關係污衊為間諜或干預活動，「完全就是莫須有或者憑空捏造」。

中國駐新西蘭大使王小龍。（中國駐新西蘭大使館）

中方強調，中新關係本質是互利共贏，近年兩國在貿易、人文交流、旅遊和留學等方面取得成果，華僑華人亦發揮積極作用。自中方對新西蘭實施單方面免簽政策以來，大量新西蘭民眾到訪中國，對華好感度和對中新關係的支持度不斷上升。

使館指，這份報告是近期國際上一些勢力發起的對華攻擊、污衊、抹黑浪潮的一部分，企圖離間兩國人民感情，在包括華僑華人在內的民眾中製造寒蟬效應，破壞雙邊互信。中方「正告那些企圖進行政治操弄的勢力和個人，不要為了一己之私，損害來之不易、互利共贏的中新關係」，並警告「充當國際上反華勢力的馬前卒，得不償失」。