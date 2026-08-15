印尼發生7.7級地震　大量建築倒塌　數名登船旅客被拋落水｜有片

印尼東部弗洛勒斯島（Flores island）附近海域8月15日清晨發生7.7級地震，當局隨即發布海嘯預警。從網絡流傳的片段可見，當地大量建築物倒塌、大批民眾驚慌逃離，更是有數名準備乘船的旅客隨着階梯倒塌一同落入水中。



社交平台流傳的片段顯示，Maumere港建築發生劇烈搖晃，現場民眾紛紛逃跑避險，有旅客試圖快速登船，卻因階梯傾倒，不少人隨之被拋入水中。網友紛紛表示「太嚇人了」，並祈禱災民相安無事。

同時，當地多處建築物倒塌、橋樑搖搖欲墜，驚慌失措的居民四處奔逃、尖叫，塵土彌漫天空。災民們表示「地震非常強烈」、「我們都在拼命逃生」。另有災民稱：「地震嚇我一跳，當時還在睡覺。」

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印尼氣象、氣候與地球物理局報告顯示，強震發生後，震中附近又連續出現多次5級以上地震。其中，當地時間5時06分、5時13分和5時28分分別發生6.2級地震，目前當地未公佈人員傷亡和建築受損情況。