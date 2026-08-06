馬航機師涉偷運7萬粒搖頭丸　遭印尼海關查獲最高可判死刑｜有片

馬來西亞航空一名39歲機師，竟利用執勤機會，將大量毒品夾帶入境印尼，遭雅加達機場海關查獲，他行李內藏有逾7萬顆搖頭丸，更令人震驚的是，他尿液檢驗呈陽性反應，恐在飛行期間吸毒。



馬來西亞機師遭印尼海關截獲的影片：

行李夾藏大量毒品

綜合外媒報導，根據印尼海關公布的監視器畫面，這名馬來西亞籍機師，7月29日執飛馬航MH272航班，從吉隆坡飛抵雅加達，機上當時載有至少170名乘客。雖然身為機組員可使用快速通關，但海關人員仍將他攔下檢查行李，最終在行李箱內查獲大量毒品，包括約26公斤的7萬多顆搖頭丸，以及4公克安非他命。

身為機師可快速通關 海關人員仍檢查行李發現大量毒品：

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印尼警方表示，這名機師供稱，有人承諾支付他5萬馬來西亞令吉（約9.57萬港元）作為運毒報酬，並指示他抵達雅加達後入住指定酒店完成交貨。他還坦承，過去曾協助運送安非他命至馬來西亞沙巴（Sabah），之後又曾把約6.8公斤安非他命運往雅加達。

警方搜索時，還查獲一小瓶疑似他事先準備的尿液，懷疑是企圖在毒品檢測時作弊。而他接受尿液檢驗後，赫然發現還有搖頭丸）、安非他命、可卡因等呈陽性反應，顯示可能在飛行途中吸毒。這名機師已遭印尼羈押，若他遭定罪，最高可恐面臨死刑或終身監禁。

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