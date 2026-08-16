印尼7.7級地震增至51死　逾百人傷包括3中國遊客

印尼東部弗洛勒斯島（Flores island）附近海域8月15日（周六）清晨發生7.7級地震，已造成至少51人死亡，另有36人重傷、77人輕傷。而部分地區因地震發生山泥傾瀉，導致道路被阻斷。相關部門周日表示，約5000人已疏散。據央視新聞報道，3名中國遊客受輕傷。



路透社報道，印尼國家災害管理局（BNPB）表示，希卡地區（Sikka）的3,300多人自行撤離或當時身處體育場館內。希卡當地的部分居民被困在倒塌的房屋外，睡在用防水布搭建的臨時帳篷裏。而在港口城市毛梅雷（Maumere），有些人則在醫院外的帳篷裏接受治療。

印尼搜救機構表示，救援人員已抵達毛梅雷鎮部分被山崩阻斷的區域。印尼國家災害管理局則指，目前尚無失蹤人口統計，但大部分人被困在廢墟下，超過1,300棟房屋受損。且由於停電，20個加油站目前無法運作。

2026年8月16日，在印尼東努沙登加拉省芒加萊，地震發生後，警方正在檢查一棟嚴重受損的房屋。（Reuters）

央視新聞引述中國駐登巴薩總領館乘，一名中國遊客在地震發生後緊急避險過程中，因慌亂不慎頭部撞到牆壁。另外兩名遊客是腰部扭傷。目前，3名遊客均無大礙。

中國駐登巴薩總領館發布公告提醒當地中國公民，特別是在東努省拉布安巴焦一帶的遊客，保持高度警惕，密切關注當地地震預警信息以及防災預警，謹防餘震和海嘯風險，遠離海邊。如有需要，請及時報警或聯繫總領館求助。

這次地震及隨後發生的約341次餘震，是自2022年西爪哇（West Java）地震造成數百人死亡以來，印尼發生的最致命地震。因印尼橫跨「環太平洋火山帶」，因此經常發生地震和火山爆發。