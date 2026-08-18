王毅明起訪韓兩日將晤李在明趙顯　磋商雙邊關係與朝鮮半島等議題

據韓聯社報道，中國外交部長王毅將於8月19日至20日對韓國進屆時行訪問，將與韓國外長趙顯就中韓雙邊關係、朝鮮半島等議題展開磋商會談，並共進晚餐。他也會拜會韓國總統李在明。這是王毅在2021年9月後時隔約5年再度訪韓。



王毅與趙顯在2025年在亞太經合組織（APEC）慶州峰會之前在北京舉行了首次會晤。據報道，此次會晤在2026年APEC深圳峰會之前，雙方可能就中韓首腦會談的後續舉措展開探討，亦為下次元首會談議題做准備。

中國外長王毅9月17日在北京釣魚臺國賓館會見訪華的韓國外長趙顯（微博@CGTN記者團）

報道指，韓方將向王毅介紹李在明提出的「韓半島終戰多邊對話」構想，又指受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近期表示縮小韓美軍演規模、暗示有意重啟美朝對話影響下，韓國將呼籲中方發揮建設作用，助力半島和平穩定與對朝多邊對話機制啟動。

結合中韓建交35周年契機，此次會談將重點探討全面改善雙邊關係的具體方案，為兩國高階交流與關係提質升級夯實基礎。此外，王毅將在20日在總統府青瓦台拜會李在明，還將同韓國國家安保室長魏聖洛共進午餐。