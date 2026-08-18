告別美韓盟友？韓國拒打伊朗惹怒特朗普　大削軍演費用示好金正恩

一覺醒來，特朗普（Donald Trump，又譯川普）向朝韓發出強烈信號。



北京時間8月17日凌晨5點多，我看到，特朗普發了一條長長的推文，這樣說：

基於我與朝鮮金正恩的非常良好的關係，我對美國很久以前就同意與韓國參加聯合軍事演習這一事實感到不滿。這些演習不僅代價高昂，其中大部分費用由美利堅合眾國支付（一如既往！），而且向一個國家發出完全不適當且敵對的信號，而這個國家在唐納德．J．特朗普擔任總統期間，一直是無威脅且尊重的。因此，基於取消已經太晚這一事實，我已指示戰爭部長皮特·赫格塞思大幅減少聯合軍事演習！雖然有些不太相關（？），我最近問韓國總統他們是否願意加入我們，對伊斯蘭共和國伊朗進行去核化，他們說，『不，謝謝！』

不得不說，訊息量還是很大的。

完全我個人看法，不代表任何機構，大致幾點吧。

1. 字裏行間，我們可以看到，特朗普標榜和朝鮮領導人金正恩關係不錯。

2. 特朗普更認為，朝鮮對美國沒威脅（當然在特朗普任內），美韓演習不合適且發出了敵對信號。哦，此前一天，特朗普還發了一張他和金正恩的合影，然後點評：儘管這張特定照片上看起來不友好，但有很多照片是我們微笑的，金正恩和我相處得非常好！

3. 結論：特朗普對美韓聯合軍演感到不滿。請注意，特朗普用了一個詞「很久以前」，意味着這是拜登政府的決定。

4. 感覺特朗普更憤怒的，是聯合軍演太貴了，而且，大部分費用，還要美國掏，他還用了一個詞「一如既往」，特朗普憤憤不平啊。

5. 現在取消已經來不及，但特朗普特意指示國防部長，大幅縮減演習規模。

6. 最意味深長的，是特朗普還表達了對韓國的另一重不滿，他說他要求韓國總統李在明加入他對伊朗的戰爭，韓國竟然委婉拒絕了。當然，特朗普特意強調，這次縮減美韓聯合軍演，與此事「不太相關」。



不太相關但還是忍不住要說出來，而且還特意打了個問號，不得不說，這很特朗普，多少也有點「此地無銀三百兩」。

這個世界，許多真心話，有時總披着「不太相關」的外衣。

顯然，特朗普不是心血來潮，從之前發他和金正恩「相處非常好」，到這條長推文涉及朝韓關係，信號也是很明顯的。

2019年6月30日，時任美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮領袖金正恩見面，吸引全球關注。（GettyImages）

信號一，對朝鮮表達善意。

所以，我們看到，他一再強調他和金正恩關係非常好，甚至公開批評美韓軍演「完全不適當且發出敵對信號」，還特意強調朝鮮無威脅且尊重美國（當然在特朗普任內）。

特朗普果然是特朗普，這意味着美國對朝態度幾乎180度重大轉變。不排除吧，接下來，他和金正恩會再度會晤。

國家之間，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益；特朗普不過是把這句老話，演繹得更加直白罷了。

信號二，對韓國的強烈不滿。

不滿在兩個方面。

一是不滿韓國掏錢少。居然美韓演習，大頭還得美國掏。也不排除吧，接下來，美國會使勁各種辦法，敲韓國各種竹槓。白宮大門朝南開，韓國你不掏錢就別進來。

二是不滿韓國不夠朋友。美國打伊朗，韓國居然袖手旁觀。因為這個事情，特朗普敲打過英國、敲打過法國、敲打過德國、西班牙、意大利，現在又輪到韓國了。

盟友二字，寫在紙上是情義，落在賬上是數字；當情義開始要用數字來衡量，同盟的温度，也就涼了半截。

2025年10月29日，韓國慶州，韓國總統李在明（右）與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）舉行會面。（Reuters）

對韓國來說，現在應該是喜憂參半。

喜的是，美國改變半島政策，有助於半島的和平穩定。

此前的8月15日，即韓國光復節的慶祝儀式上，韓國總統李在明提出「包容穩定的對朝和平共處藍圖」，希望韓朝雙方「為了和平共存與共同成長，能夠坐到一起」，「打造一個穩定的朝鮮半島」。

他還表示：

朝鮮半島的和平，將很快促進東北亞的穩定與合作，併成為邁向無核世界的里程碑，我將踏上結束戰爭、把朝鮮半島不穩定的停戰體制轉變為和平體制的征程。

特朗普這樣做，顯然與韓國的努力不謀而合。但韓國更憂的是，美國將矛頭對準了韓國。

韓國不掏更多錢來笑納，特朗普不答應。

韓國不為美國兩肋插刀，特朗普不高興。

做美國的朋友，有時比做美國的對手更累——對手只需防備，朋友卻要不停付款。

信號三，我感覺是對美國國內的。

美國要在半島問題上有大動作了，不排除接下來就是過山車，以及各種戲劇性的變化，你們都準備好。

以前極度反朝的，或者極度親韓親日的，你們統統都收斂些，要適應新變化新情況。

為什麼親日也要收斂呢，很簡單，美國對韓國不滿的兩個方面，日本都存在，美國對韓國都不忘狠狠敲打，對日本又會手下留情？

敲打的邏輯，從來不看親疏遠近，只看誰更好敲打。

當然，這個世界，唯一的確定性，就是特朗普的不確定性。

前幾天，沙特、土耳其、巴基斯坦簽署三國共同防禦協議，用西方媒體的話說，「中東版北約」誕生了。

8月7日，土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）、沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）和巴基斯坦總理夏巴茲謝裏夫（Shahbaz Sharif）在麥加簽署聯合國防協議後合影。(Reuters)

反正，我們看到，以色列心情很複雜，印度心情很複雜。

用一些專家的話說，美國心情也很複雜。因為很簡單，這一聯盟之所以現在誕生，不用迴避的一個重要原因，就是對美國的失望——美國被視為一個越來越不可靠的合作伙伴，中東正在擺脱由美國獨家主導的安全秩序。

這麼重大的事件，特朗普沉默了很多天。

沉默，本身就說明很多問題。但結果，卻常常又出乎意料。

就在他向朝韓發出信號的前幾秒鐘（看時間，兩條推文發出時間幾乎一模一樣），他對三國表示熱烈祝賀，說：

非常高興地看到沙特、土耳其和巴基斯坦最近終於簽署了《麥加聯合防禦協議》。這表明中東地區正在團結起來，各國終於能夠以更有意義的方式進行自我防禦。祝賀上述三個國家的偉大領導層。這是邁出的一個重大、大膽且重要的一步——哇（WOW）！

最後還有一個感嘆詞：哇！

特朗普的祝福，雖遲但到。但這是真誠的祝福嗎？

這個世界，就是這樣讓大家意想不到，哈哈哈哈！

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【本文轉載自微信公眾號「牛彈琴」。】

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