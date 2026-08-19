伊朗對霍爾木茲海峽控制權正減弱？　美媒：八成商船改走阿曼航線

美伊近期圍繞霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）控制權持續博弈，雙方皆對外宣稱佔據上風。美媒8月19日引用多方航運數據報道，指伊朗已大幅喪失對這條關鍵水道的主導控制權，而美國同樣亦未能完全控制海峽局勢。



儘管此前伊朗通過襲擊船隻、要求繳納通行費加強海峽威懾力，但多數船隻選擇無視，並依託美軍護航承諾繼續穿越海峽。報道指，根據航運數據公司Kpler的資訊，過去兩周逾八成船隻選擇伊朗所反對的阿曼航線。

Kpler的原油分析主管Homayoun Falakshahi和利波石油諮詢公司（Lipow Oil Associates）總裁利波（Andy Lipow）認為：「伊朗已經失去部分對海峽的控制權。」

2026年8月17日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

Pickering Energy Partners創辦人兼首席投資官Dan Pickering表示中東國家都不願因應伊朗要求支付通行費，所以「走阿曼路線是最合理的」。

據報道，為規避襲擊風險，中東多國油輪關閉定位應答器隱蔽通航。能源部長賴特（Chris Wright）上周表示，海峽石油運輸量周內已回升至每日1500萬桶，接近戰前水準。

美媒同時指出，伊朗仍持續襲擊商船且石油整體運輸量未恢復戰前規模，足以說明美國並未完全掌控霍爾木茲海峽。Dan Pickering亦表示美方「完全掌控海峽」的說法有爭議，又指美方通過威懾以證明自身正掌控局面。