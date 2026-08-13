特朗普聲美續控制霍爾木茲海峽：伊朗無能為力　伊方重申仍關閉

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月12日表示，美國完全控制霍爾木茲海峽，強調美國對伊朗的海上封鎖強而有效，否認伊朗能繼續抵抗美國。伊朗則以不點名方式發文回應，重申霍爾木茲海峽仍關閉。有熟悉伊朗的專家指出，德黑蘭或有意拖長戰況，直至特朗普完成任期，以達到削弱對手阻止未來襲擊的目的。



特朗普周三在社交平台Truth Social上發文說：「美國完全控制霍爾木茲海峽。我認為我們會繼續保持這種控制！我們的海上封鎖被所有人稱為『鋼鐵之牆』，伊朗對此無能為力。」

特朗普在帖文中形容美國對伊朗的海上封鎖如同「鋼鐵城牆（a wall of steel）」，再強調伊朗軍隊已消失殆盡，通脹飆升並經濟崩潰，稱伊朗不再有反抗能力，只會空談沒有實際行動。

2026年8月12日，特朗普在社交平台發文稱美國完全控制霍爾木茲海峽。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

伊朗重申，霍爾木茲海峽仍然關閉。伊朗的「波斯灣海峽管理局」表示，美國官員反覆聲稱海峽經已重新開放，但不能改變事實，強調除非美國接受伊朗提出的條件，否則海峽不會重開。

另外，伊朗革命衛隊司令的高級顧問Mohammad Reza Naghdi表示，德黑蘭可能會故意拖延戰爭，直到美國總統特朗普卸任為止，以削弱對手並威懾未來的攻擊。他又指，伊朗需要建立足夠的威懾力量來阻止未來的攻擊。