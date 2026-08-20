利比里亞前副總統遭起訴　涉跨國販毒洗錢網

利比里亞總檢察長周三發表聲明公布，利比里亞前副總統霍華德泰勒（Jewel Howard-Taylor）被控販毒、洗錢，列入一宗跨國毒品網絡調查。



據路透社（Reuters）8月19日報道，霍華德泰勒是已定罪戰犯查爾斯泰勒（Charles Taylor）的前妻。利方上月才宣布檢獲約3.17億美元（約24.7億港元）可卡因、準備運往歐洲。

利比里亞聲明強調「不會有選擇性司法或特權階層」，凡有可信證據者一律查辦；她在羅伯茨國際機場（Roberts International Airport）擬離境時被截停，帶往利比里亞國家警察總部，控罪還含未獲許可進口受管制物質、刑事教唆及共謀。

資料圖片：利比里亞前總統韋亞和副總統霍華德-泰勒。（利比里亞政府網站）

她的律師賈內（Kabineh M. Ja'neh）對路透稱，周三早與當事人會面，當局擬起訴但未見到起訴書；霍華德泰勒現由利比里亞國家警察羈押。當局另缺席起訴三名網絡成員——兩名克羅地亞籍及一名烏克蘭籍，將循國內外法律渠道追緝。

霍華德泰勒於2018年1月至2024年1月出任副總統，隸屬前總統韋亞（George Weah）政府。