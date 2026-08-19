美國財政部突出手！長債回購規模翻倍　債息急回、金價彈升

由於投資者擔心美國國債規模激增、長期國債供應大增，以及通膨過去五年持續高於聯儲，美國30年期國債殖利率近日升至近20年來最高水平，終惹來官方出手干預。



美國財政部緊急出手，宣布大幅擴大長期國債回購規模，增幅以逾倍計，並由9月6日生效，持續至11月4日。變動意味每次操作上限由原來的20億美元，加至逾40億美元，這次擴大回購將鎖定10年至20年期及20年至30年期國債。

市場人士認為，美國財政部此舉有助於緩解國債市場在壓力情境下的流動性緊張，並釋放出幹預長端收益率的信號。

30年長債息回落至5.2厘

受消息帶動，美國30年期國債收益率迅速走低，報5.189%；美國10年期國債收益率跌至4.64%。

與此同時，貴金屬抽升，其中現貨金現升逾3%，逼近4500美元大關。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

周一，美國30年期殖利率上漲3個基點，至5.29%，為2007年以來最高水平，進一步逼近全球金融危機初期創下的5.44%高點。

彭博報道指出，長期殖利率上升正在推高美國政府的融資成本。隨著政府債務增加、通膨持續偏高，短期利率可能在較長時間內維持高位，投資者因此要求更高溢價。