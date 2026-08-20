美國高盛（Goldman Sachs）一名華裔分析師與女友分手後，向人工智能（AI）大模型ChatGPT傾訴，期間曾討論「如何殺害女友」，並提及綁架、性侵、甚至要殺害女友全家等犯罪計畫。開發 ChatGPT 的 OpenAI 於是緊急介入並向聯邦調查局（FBI）通報，警方最終將其拘捕。該名男子本月與檢方達成認罪協議，獲判8年監禁緩刑以及佩戴2年電子鐐銬。



綜合外媒報道，25歲的事主Darren Zhou在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）擔任高盛分析師，他在去年接到女友要求分手的電話後，向ChatGPT傾訴這段感情，並在對話中細數前女友的愛好以及常去的地方，還渴望與對方復合。

根據調查人員的說法，這些對話後來慢慢走向極端，在今年3月的對話中透露暴力傾向，例如「如果我得不到她，別人也別想擁有她」，「我要在月底前殺了她」。其後更詳細記錄了前女友的作息、興趣與行蹤，並模擬持槍綁架、性侵、酷刑及謀殺後自殺等細節。

2025年1月22日，圖為美國人工智能企業OpenAI旗下的聊天機械人ChatGPT的標誌。（Reuters）

OpenAI在監測並識別對話有潛在威脅後向FBI報案，並提交相關對話紀錄。警方在案發後找到Darren Zhou的前女友，對方表示自己通過電話與對方分手，原因認為他行為舉止不穩定、控制欲與嫉妒心很強，並強調事主在分手後通過各種渠道騷擾自己，但因自己對他的期許與未了情而未立即報警。

Darren Zhou最終在5月被捕，並在事件曝光後遭公司解僱，他所觸犯的跟蹤騷擾、違法使用手機、死亡威脅等多宗罪行，最高可面臨25年監禁。

圖為涉嫌在ChatGPT上透露姦殺前女友的事主Darren Zhou在linkedin上的截圖，可見他此前在高盛擔任分析師一職。（X@NFT_Chen）

8月13日，法官判刑時表示，是在酌情考量受害者意願以及他的認罪後才作出輕判。此外，事主還須進行心理健康評估與治療、且不得接觸槍械、毒品與酒精，更不得再接近前女友。