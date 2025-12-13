美國男沉迷與ChatGPT聊天加深妄想　殺母後自盡　OpenAI遭起訴

據英國媒體報道，美國人工智能企業OpenAI及其大股東微軟公司在加州州法院被起訴，訴訟指控OpenAI旗下聊天機械人ChatGPT慫恿一名患有精神病的男子殺害其母親後自殺。



路透社12月12日（周五）報道，訴訟稱，ChatGPT加劇了56歲的索爾伯格（Stein-Erik Soelberg）的被害妄想，讓他深信有人密謀陷害他，最終導致他於今年8月在康涅狄格州殺害了83歲的母親亞當斯（Suzanne Adams）。

2025年1月22日，圖為美國人工智能企業OpenAI旗下的聊天機械人ChatGPT的標誌。（Reuters）

訴訟指：「ChatGPT讓埃里克·索爾伯格長時間沉迷其中，不斷確認並放大他每一個新的妄想，並系統性地將他身邊最親近的人，尤其是他的母親，重新定義為敵人、特工或被受編程操控的威脅。」

據報道，這宗案件由亞當斯的遺產管理人提出，是針對OpenAI提出。指控ChatGPT慫恿自殺的訴訟案件數量雖少，但仍在陸續增加。這是首例將AI聊天機械人與謀殺案聯繫起來的案例。

OpenAI的一位發言人表示：「這宗事件令人無比痛心，我們將仔細審查相關文件以了解詳情。我們將繼續改善ChatGPT的訓練，使其能夠識別並應對精神或情緒困擾的跡象，緩和對話，並引導用戶獲取來自現實世界的支援。」

索爾伯格的兒子埃里克（Erik）在一份聲明中表示：「這些企業必須為他們的決定負責，這些決定永遠改變了我的家庭。」

根據訴狀，索爾伯格六月在社交平台上發布了一段影片，片中ChatGPT告訴他，他擁有「神聖的認知能力」，並喚醒了聊天機械人的意識。訴訟稱，ChatGPT將他的生活比作電影《22世紀殺人網絡》（The Matrix），並鼓勵他相信有人想要殺害他。

報道指，索爾伯格使用的是GPT-4o，這個版本的ChatGPT曾被指控對用戶過份阿諛奉承而備受批評。

2025年8月26日，圖為美國人工智能企業Open AI的標誌與法庭的法槌。（Reuters）

起訴書稱，ChatGPT曾在7月告訴索爾伯格，母親亞當斯的打印機有閃光閃爍，是因為那是用來監視他的監控設備。起訴書還指，在8月3日他謀殺母親之前，聊天機械人「證實了他的想法，即他的母親和一位朋友曾試圖透過他汽車的通風口向他投放迷幻藥來毒害他」。