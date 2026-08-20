日本神奈川縣兩車相撞起火　教師徒手破門救人獲感謝信表揚｜有片

日本神奈川電視台（TVK）8月18日報道，橫濱市一名43歲的中學教師甲斐政人日前在路上遇見車禍，他不顧自身安危，落車徒手拉開起火汽車的車門，成功救出被困司機。事後，這位英勇救人的司機獲警方頒發感謝表揚信。



報道指，事件發生於7月19日，在橫濱市一所市立中學任職健康與體育教師的甲斐政人，當時駕車途經神奈川縣平塚市一座橋上時，看見兩車相撞事故；其中一輛汽車隨即起火，一名男司機受困車內、無法脫身。

甲斐政人見狀立刻上前救援，他憑藉自身力量徒手掰開副駕車門，及時將受困司機安全救出，成功避開更嚴重的傷亡情況發生。

事後，甲斐政人表示：「我平時沒有接受過任何特殊訓練，看到車子失火的一刻就知道必須要救出司機。」他又憶述，當時聽到司機求救，多次嘗試掰開車門製造逃生空間。

2026年8月18日，日本神奈川電視台（TVK）報道，神奈川縣一名43歲的中學教師甲斐政人，因路遇車禍、徒手救出起火車輛的受困司機，獲警方頒發感謝表揚信。（TVK）

對於成功救人，甲斐政人坦言感到十分欣慰、如釋重負。救人片段流傳後，網友紛紛誇讚他「神勇」，平塚市警察署亦肯定其勇舉動，特別頒發感謝信予以表彰。