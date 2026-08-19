日本防衛省據報將研發高超音速導彈無人潛艇及攻擊型無人機等

日媒引述日本防衛省2027年度預算指，日本防衛省將着手研發高超音速導彈、推進讓無人潛艇具備長射程導彈發射能力的研究以及開發具有遠程飛行能力的攻擊型無人機。



共同社8月19日報道，根據日本防衛省2027年度預算，「作為反擊能力（對敵基地攻擊能力）的手段，防衛省將着手研發不易遭敵方攻擊的水中發射型高超音速導彈，還將推進讓無人潛艇具備長射程導彈發射能力的研究。

報道指：「此外，利用民生用品，開發低價格、短時間內可大量生產的具有遠程飛行能力的攻擊型無人機也寫入預算申請。這些均作為不顯示金額的『事項要求』列入預算申請。」

2026年8月18日，日本防衛省統合幕僚監部指中國軍隊1架Y-9情報收集機和1架TB-001偵察攻擊型無人機，在長崎縣男女群島近海及沖繩本島近海的東海上空飛行。圖為Y-9情報收集機。（日本航空自衛隊）

根據報道，預算申請將3個項目列為重點，具體是（1）應對利用無人機、人工智能（AI）等「新型作戰方式」的「新型防禦方式」，（2）着眼於長期戰的「持續應對能力」，（3）防衛裝備品生產基礎和自衛隊員待遇改善等「防衛力基礎」。

報道稱，預計申請金額將基於現行《防衛力整備計劃》，達到8.9萬億日圓左右。包括「事項要求」在內，項目多達150餘項，因此年底編制的預算案金額勢必進一步增加，可能增至10萬億日圓規模。

日媒還提到，「為加強中國軍方活動頻繁的太平洋一側的防衛力，防衛省將採購用於警戒監視的滯空型無人機。預算申請還包括實施調查，目的是在硫磺島（東京都小笠原村）構建戰機運用基礎」。