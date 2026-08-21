印尼女涉婚外性行為鞭百下行刑官俯耳似安慰　圍觀群眾喊：用力打

印尼班達亞齊省（Banda Aceh）8月20日舉行公開鞭刑，4人因涉婚外性行為各被判鞭打100下。負責執行鞭刑的行刑官在行刑期間，一度俯身低聲安慰其中一名女犯。當日共有11人遭公開鞭打，圍觀人群中包括兒童，有人高喊「用力」。



英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，鞭刑在班達亞齊的Bustanul Salatin公園舉行。4名涉婚外性行為的人各被重鞭100下，另外4人因包括擁抱和接吻在內的「身體親密」行為而被判各被鞭22下，另外兩人因異性太接近各被鞭7下，還有一名男子因飲酒被鞭20下。

現場照片顯示，一名女犯跪在台上受刑。行刑官一度俯身向她耳語，似乎出言安慰。女犯受刑後流淚，由官員攙扶並遞水；另一名男犯在鞭打中露出痛苦表情。

現場照片顯示，一名女犯跪在台上受刑，行刑官一度俯身向她耳語，似乎出言安慰。（X@umlegacypress）

亞齊是印尼唯一獲准實施伊斯蘭刑法的省份，公開鞭刑用於懲罰婚外性行為、賭博、飲酒、同性關係及婚前性行為等罪行。兒童強姦犯最高可被判鞭打200下、監禁200個月，或罰款相當於2公斤黃金。

國際特赦組織（Amnesty International）及人權觀察（Human Rights Watch）長期譴責亞齊鞭刑，指公開羞辱造成持久心理傷害，違反印尼憲法及國際法義務。

今年7月，一名女子因在TikTok直播中與男伴接吻，成為首名因社交媒體內容遭公開鞭刑的人。她受刑期間痛苦尖叫，一度暈倒，醫療人員檢查後才決定是否繼續。即使犯人需接受治療，剩餘鞭刑亦會延期至其康復後完成。