印尼男同性戀情侶受鞭刑77下　藤條打到斷　一人母親當場昏倒

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-30 15:27

印尼蘇門答臘島北端的亞齊（Aceh）特別行政區，近日有對男同志情侶因發生性行為、違反伊斯蘭教法，遭公開鞭刑近80下，打到2人苦苦求饒，其中一人的母親更當場昏倒。

印尼一對男同性戀人被公開處鞭刑：

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這2名分別為27及29歲的男子，去年11月在租屋處被房東發現在房間內半裸，隨即被舉報逮捕，在1月28日的這場「公開處刑」有數十人到場，並由五名穿着長袍、蒙面的處刑官「輪流」行刑、每40鞭就換人打。

處刑官用藤條鞭打時，2名男子身體痛苦蜷縮，苦苦哀求停止鞭打。處刑官甚至一度將藤條打斷，不過立刻更換另一支繼續行刑，途中曾一度暫停，讓2名男子喝水後再繼續。

據悉，其中一名男子的母親在目睹公開鞭刑時「當場昏倒」，最後2人各被鞭打77下、比原定刑罰少3下，因為他們先前已服刑三個月。

在印尼其他地區，同志並不違法，但亞齊是印尼唯一實施伊斯蘭教法的地區，賭博、飲酒、通姦和同志等都會被處以鞭刑。當地公共秩序官員特里維雅那科（Heru Triwijanarko）強調，執行伊斯蘭教法是「不可變動的」，無論身份、即使是旅客都須尊重當地規矩。

同一天還有另外4人分別因飲酒、與異性見面等罪名被鞭打17至40下，人權組織曾抨擊這種公開鞭刑「相當殘酷」，連印尼總統佐科維多多（Joko Widodo ）也呼籲結束這種刑罰，但鞭刑在當地仍獲得民眾高度支持。

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