巴基斯坦陸軍參謀長與伊朗舉行會談　重點討論防止衝突進一步升級

巴基斯坦軍方8月25日（周二）發表聲明稱，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）與伊朗已舉行會談，重點討論了包括防止衝突進一步升級和重新開放霍爾木茲海峽在內的各項措施。聲明亦稱，穆尼爾還討論了區域和平以及如何透過談判解決爭端。



以色列《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報道，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）周二上午與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）通話，討論了「雙方為恢復《伊斯蘭堡諒解備忘錄》所需採取的步驟」。

納克維表示，會談的重點是緩和中東緊張局勢，並為和平鋪路。他稱「伊朗總統坦誠地分享了伊朗政府的觀點和關切，我們圍繞相關問題進行了非常建設性的交流。」

2026年8月24日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian，右）在伊朗德黑蘭，會見巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）。（Reuters）

巴基斯坦與伊朗舉行會談之際，美國正對伊朗發起經濟打擊。財長貝森特（Scott Bessent）表示，「我們的目標是切斷支撐這個暴政政權的每一條經濟命脈，直到德黑蘭孤立無援。」

美國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）周一晚間發表聲明稱，在貝森特宣布行動後，美國務院對伊朗的軍事活動、網絡威脅和非法石油貿易均實施了制裁。