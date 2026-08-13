「中東北約」能走多遠：沙特、巴基斯坦、土耳其能不能集體行動？

在海峽僵局、戰火反覆的背景下，中東安全格局似乎有了新變化：8月7日，土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦在沙特簽署《麥加防禦協定》（Mecca Joint Defence Agreement），並宣稱對於三國中任何一方的武裝攻擊，都將被視作對三國整體的直接攻擊。

顯然，這是對於2026年伊朗戰爭直接回應。畢竟，這場戰爭導致海灣各國反覆暴露在伊朗的報復打擊下，霍爾木茲海峽受襲、美國的反向封鎖，更是引發近年最嚴重的石油中斷，衝擊海灣各國的能源收入，尤其是缺乏轉運油管的科威特、巴林、卡塔爾。此外，由於戰火導致不安全感在海灣蔓延，各國也基本都出現了遊客與僑民的外流，讓產業轉型的未來蒙上陰影。

以上種種，無不反映戰爭投射的巨大影響：近55年來，以美國安全保護傘為核心的中東安全格局，正在遭遇戰爭波動的反覆衝撞，並也迫使當中各方開始起身行動。不過這種與「伊朗威脅」相伴相生的「安全校正」，其實早於2026年2月的戰爭爆發。

2019年，伊朗支持的也門胡塞發動「阿布蓋格-胡賴斯襲擊」（Abqaiq–Khurais attack），襲擊沙特多處石油設施，導致後者的石油產量一度暴跌至二分之一，約占全球石油產量的5%，並對全球金融市場造成一定衝擊。這宗事件雖然加劇美國對伊朗的極限施壓，卻也明顯促使沙特思索「美國保護傘」外的新安排，所以才有2023年3月的沙特伊朗北京復交，嘗試要用緩和對伊關係的方法，換取國家產業轉型的安全環境，海灣也因此吹起與伊朗的「大和解」旋風。

沙伊復交・沙伊關係：伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

當然，2023年10月開始的加沙戰爭，又再次改變了沙特等國的安全思路，選擇從外交和解轉為強化嚇阻，畢竟整個「抵抗軸心」（Axis of Resistance）已經捲入伊朗與美國、以色列的代理衝突，紅海危機隨之而起，以色列更在過程當中一度襲擊卡塔爾的哈馬斯總部。於是沙特和巴基斯坦隨即在2025年9月簽署了《戰略共同防禦協定》，其實也就是當前《麥加防禦協定》的前身。不過，當時沙特的防範對象並不明確，基本上是包括「抵抗軸心」、伊朗、以色列的曖昧「大屋頂」。

而2026年開始的伊朗戰爭，則明顯是讓沙特等海灣國家直面伊朗的導彈與無人機威脅，以及親身體會「美國保護傘」的力有不逮，從而產生建立新區域安全合作機制的想法。2026年3月19日，沙特就與土耳其、巴基斯坦、埃及在利雅德舉行伊斯蘭峰會，探討了在聯合安全框架內整合各自能力的可能性。

隨後，「四國集團」先是成為斡旋美伊停火的重要力量，間接促成了6月的諒解備忘錄出爐，又在7月戰火復燃後演化出集體防禦的新面貌，其實也就是前述沙特、巴基斯坦《戰略共同防禦協定》的升級，由埃及以外的其他三國共同簽署《麥加防禦協定》，被不少分析稱為「中東北約」的雛型。

當然，從中東集體安全機制的視角出發，這項協定標誌各國對於自身安全的重新評估，也預示美國在中東戰略主導地位的現實極限。但這還是不能遮掩一個重要問題：這種正在形成的安全合作，究竟是持久的區域秩序基礎，還是對於危機的暫時回應？

平心而論，問題答案與其說是取決於各方的外交善意，不如說是取決於沙特、巴基斯坦、土耳其三國，甚至被認為可能在未來加入的埃及，能否真正管控彼此的結構性矛盾，以及當前危機能否產生足夠且持續的壓力，迫使各方在威脅消退後依然保持團結一致。

2026年6月21日，美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾在瑞士舉行4方會談（Pool via Reuters）

中東安全框架的現行危機

首先觀察伊朗戰爭導致的中東安全框架危機。

可以這麼說，北約從未在中東扮演正式的安全提供者，但其更廣泛的戰略態勢，也就是通過美國主導的威懾和夥伴關係框架，來為各國提供安全保護，始終是秩序穩定的重要來源。但伊朗戰爭的爆發直接暴露相關風險：美國發動的軍事行動導致海灣各國面臨報復風險，美軍的隨後回應又不足以彌補由此造成的安全損失。

再來，中東原有的區域機構同樣無力應對危機，不論是阿拉伯聯盟、海灣合作委員會，或伊斯蘭合作組織，都面臨阻礙集體決策的結構性限制，尤其是面對重大衝突時，依賴共識機制往往導致應對措施遲緩或受限，所以最終干預也就僅限缺乏執行力的政治聲明。例如2月28日戰爭爆發後的24小時內，海合會通過視訊會議召開了緊急特別會議，結果除了發表一份譴責性公報外，幾乎沒有任何成果，也沒有任何執行機制。

從這個視角來看，3月「四國集團」的成立，其實更像直面危機的務實協調機制，也就是允許參與國在保持戰略自主性的同時，可以選擇性深化共同利益領域的合作。當然，這種安排也反映區域多極化背景下，各國開始優先考慮基於議題的合作，而非正式的團體政治，這從各方加入集團的不同脈絡，便可觀察一二。

首先是作為「四國集團」、「中東北約」政治核心的沙特，基本上前述種種主要來自沙特自身的內外政策調整，以及對於國防戰略的重新評估：希望實現安全夥伴關係的多元化，同時減少對於「美國保護傘」的純粹依賴。

而2025年9月與巴基斯坦簽署的《戰略共同防禦協定》，正是這種嘗試的制度性起點，也是沙特在傳統西方安全關係外，首次正式簽署雙邊國防協議，標誌沙特的多元化策略已從空談走向具體的安全架構。但值得注意的是，這不代表要用防禦協定取代與美國的現有夥伴關係，而是要通過更多元化的安全組合來規避戰略不確定性，以符合長期國家目標，這點從沙特美國也在2026年7月簽署核協議，就能體察一二。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （Muammer Tan/Turkish Foreign MinistryHandout via REUTERS）

再來是作為「四國集團」、「中東北約」軍事核心的巴基斯坦。基本上，巴基斯坦因為自身核威懾力量、豐富作戰經驗、聯合生產項目、技術轉讓，已在近年不斷擴大與伊斯蘭世界的外交接觸，沙特就是一大重點對象，畢竟後者也在財政領域長期支援巴基斯坦。因此早在簽署《戰略共同防禦協定》前，巴基斯坦就已長期向沙特派遣軍事教官，成為雙方日後簽署協定的重要基礎，凸顯沙巴合作具有現實基礎，而非僅是象徵性聲明。

此外，巴基斯坦「入局」也彰顯伊斯蘭堡的安全和外交角色崛起，尤其巴基斯坦位處南亞、接通海灣、溝通中美，既能與全球大國與區域勢力保持良好關係，又有助促進衝突各方對話、緩解緊張局勢。這當然也是巴基斯坦反覆斡旋美伊停火、舉辦多場談判的關鍵背景。

接著是作為「四國集團」、「中東北約」機會主義者的土耳其。過去20年來，土耳其通過在無人機技術和海軍製造等領域發展本土系統，顯著提升了自身國防能力。此外2023年加沙戰爭觸發2024年敘利亞變天後，土耳其更是通過擴大參與敘利亞事務，同時推進與伊拉克的能源、陸路互聯互通倡議，而進一步鞏固了安卡拉作為連接歐洲、亞洲和中東戰略交通樞紐的地位。

不過這種多重角色，雖然導致土耳其能以審慎務實的方式，同時與西方機構和區域夥伴開展合作，卻也同時演土耳其作為北約成員國的戰略複雜性：安卡拉始終要在履行聯盟承諾、獨立參與區域事務之間取得平衡。從現實來看，土耳其與海灣國家相較，並沒有因為伊朗戰爭而受到立即且嚴重的安全威脅，之所以加入「四國集團」與「中東北約」，其實更多是出自擴大國家利益與影響力的現實考量，更不意味要進行某種「反美」的政治轉向，這點從土耳其有意加入美國、以色列陣營，在黎巴嫩監督真主黨的解除武裝進程，就可以看出一二。

再來是「四國集團」中最為謹慎，也暫時婉拒加入「中東北約」的埃及。當然，埃及還是擁有罕見優勢，除了在阿拉伯世界的歷史角色，更手握蘇彝士運河的控制權，為「四國集團」賦予地緣戰略的水道意義。不過從埃及暫時不願共同簽署《麥加防禦協定》來看，開羅目前還是更傾向將「四國集團」當成外交調解工具，而不是類似北約的共同防禦機制。

2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提、沙特阿拉伯外長費薩爾、巴基斯坦外長達爾和土耳其外長菲丹在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行四方會談，商討中東戰爭局勢。（Reuters）

各國的利益趨同與矛盾湧現

這就暴露中東集體安全的一大現實：各方可能因為利益趨同而相互靠近，卻很難真正跨越戰略矛盾，走向對外的集體行動，尤其是軍事層面。

首先是利益趨同。從2026年2月28日起，霍爾木茲海峽受阻、海灣國家受攻擊，就已在區域觸發連鎖反應。

其中，沙特可以說是衝突第一線，既要提防關鍵基礎設施、能源設施受襲，也要承擔海峽受阻伴隨的經濟損失，尤其目前也門的胡塞武裝已經下場，對沙特煉油廠、港口、船舶發動襲擊，這又加劇沙特自身的安全防衛需求；巴基斯坦雖然沒有直接承受導彈與無人機攻擊，但海峽受阻觸發的能源危機，會直接讓巴基斯坦的脆弱經濟雪上加霜。

而埃及則是因為加沙戰爭觸發紅海危機，已經導致蘇彝士運河收入在2023年到2024年減少至約72億美元，如今伊朗戰爭又帶來新壓力，因為保費上升已經促使航商將船舶從東地中海走廊轉移出去；土耳其則是擔憂衝突外溢，可能導致自己的歐亞交通走廊規劃受影響，因此減損自身長期經濟與地緣利益。

不過即便各方利益趨同，也就是希望戰爭降溫、局勢穩定，但要將聯盟轉化為連貫且可持續的安全架構，還是會受到結構性和政治性矛盾的限制。畢竟回顧類似嘗試，中東不是沒有先例：1955年，土耳其、伊拉克、英國、巴基斯坦、伊朗簽署了《巴格達條約》（The Baghdad Pact），是冷戰背景下意在阻止蘇聯擴張的共同防禦協定。結果，1965年、1971年印巴衝突時，土耳其在內的條約夥伴幾乎沒有提供任何實質支持，條約最終名存實亡，並在1979年伊朗伊斯蘭革命後解散。

聚焦當前伊朗戰爭觸發的中東集體安全機制，不論是「四國集團」，或被稱作「中東北約」的《麥加防禦協定》，基本上還是存在集體行動的問題，而這背後主要來自各成員的威脅感知差異，尤其是沙特與巴基斯坦。

2025年9月17日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）迎接到訪利雅德的巴基斯坦總理夏巴茲（Shehbaz Sharif）。（沙特阿拉伯新聞社/路透社）

從沙特的視角出發，伊朗始終是自己在區域安全上的主要挑戰，所以即便2023年沙依復交，沙特還是會在2026年斡旋美國進行伊朗戰爭，正如「四國集團」的成立，也同樣不能阻止沙特對於也門胡塞發動襲擊，結果導致7月爆發新紅海危機；但對巴基斯坦來說，自己始終要與德黑蘭保持務實且功能性的關係，說得更直接，雙方在邊境安全協調、貿易關係、反恐議題的合作，必然導致所有明確針對伊朗的集體威懾機制，都會對巴基斯坦構成結構性問題。

這就解釋了，為何2026年伊朗戰爭導致沙特被襲擊後，儘管沙巴已經簽署《戰略共同防禦協定》，巴基斯坦卻沒有發揮「沙特親衛隊」的作用，也就是直接對伊朗進行軍事回擊；正如被稱作「中東北約」的《麥加防禦協定》出爐後，即便各方宣稱攻擊一方等於攻擊三方，但面對也門胡塞持續打擊沙特煉油廠與船舶，巴基斯坦與土耳其依舊沒有為了沙特真正下場。

這種明顯溫差其實凸顯巴基斯坦的戰略困境，那就是在未來任何涉及伊朗的衝突升級中，自己都必然面臨一個極其艱難的選擇：究竟是要維護與海灣國家的夥伴關係，還是保障自己西部邊境的穩定。可以這麼說，當前框架或許具有歷史意義，卻明顯沒有提供任何機制來提前解決這一矛盾，因此各方最終還是走向外交斡旋與私下交涉。

此外，「四國集團」也各自遵循不同的治理模式和戰略文化，這同樣會影響被稱作「中東北約」的《麥加防禦協定》運作。其中，土耳其傾向於以靈活的、以問題為導向的框架，重點關注國防協調、情報共享和軍事訓練合作；沙特則是尋求在不完全放棄與美國長期關係的前提下，實現戰略夥伴關係的多元化；巴基斯坦則始終要在深化與海灣夥伴的關係、維護與中國的戰略關係、應對自身複雜的安全環境之間尋求平衡；而沒有加入的埃及，則始終維持謹慎和以穩定為導向的姿態，不願真正參與帶有北約色彩的防禦協議。

圖為2026年3月29日，埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）、沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）、巴基斯坦外長達爾（Mohammad Ishaq Dar），及土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）在伊斯蘭堡舉行會晤，討論如何緩和伊朗戰事局勢。 （REUTERS）

更重要的是，《麥加防禦協定》雖然只有三國，卻已出現明顯的領導權爭奪。從沙特的視角來看，自己理當要是三國之中的領導，調度各方聯合嚇阻；然而如前所述，最具軍事實力的巴基斯坦會極力避免與伊朗的軍事衝突；機會主義至上的土耳其則據報積極邀請埃及加入，顯然是想用兩個阿拉伯國家共存的背景，來稀釋沙特領導力，但沙特不具名官員同樣透露，利雅德極不樂見埃及加入。

此外，近年與沙特反覆競爭區域影響力、同屬海灣國家的阿聯酋，更是在《麥加防禦協定》出爐後訕笑批評，認為沙特此舉跳過多數海灣國家，企圖另起爐灶，而且三國之間「根本不存在共同敵人」。從這個角度來看，土耳其所謂《麥加防禦協定》並不針對伊朗，以及伊朗自身也說不擔心《麥加防禦協定》，其實不是沒有基礎。

整體來看，從「四國集團」到被稱作「中東北約」的《麥加防禦協定》，不論埃及最終會否加入，當下的中東集體安全機制都起於戰爭外溢、美國保護傘有其極限的不確定性。不過歷史經驗表明，危機時期形成的安全機制，往往會在威脅消退後面臨最嚴峻考驗，更不要提各方對於敵人是誰、如何應對還有明顯分歧的背景下。從這個意義上講，當前框架更多體現了出於必要性的妥協，而非完全成熟的戰略願景。

當然，美國安全保護傘的缺陷，還是會促使各國反覆探尋新出路，並在危機壓力下結成具有彈性的集體安全機制，只不過這種彈性既是優勢也是弱點。放眼未來，「四國集團」能在伊朗戰爭發會何種作用，被稱作「中東北約」的《麥加防禦協定》又能走多遠、擴大出多少成員，其實取決於各國能否經受領導層更迭、地緣政治壓力變化、各國優先事項分歧的現實考驗。

聚焦當下，其實也就是沙特、巴基斯坦、土耳其，究竟能否協調出集體行動，並且以此開展漸進式合作，而非流於徒有空殼的制度性設計、模糊不清的各種外交說詞，結果最終解決問題還是要靠各方自行其是，不論是私下斡旋或秘密外交。基本這也正是從加沙戰爭到伊朗戰爭，中東多國的一貫操作。