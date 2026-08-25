法國男駕車遊美國死亡谷陷荒漠　47℃高溫徒步求援途中喪命

美國加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park）近日發生高溫致命意外，68歲法國遊客福爾莫薩（Pierre Michel Formosa）駕車時陷入偏僻道路的泥裏後徒步尋求援助，但在極端高溫環境之下，他最終因體力不支倒地身亡。



據美國國家公園管理局（NPS），當時園區氣溫高達氣溫約47攝氏度，福爾莫薩與另一名法國男子駕車行駛在園區西側偏僻道路，車輛陷入泥濘無法行駛後，兩人徒步穿越鹽灘，朝觀景公路惡水路（Badwater Road）方向求援。

圖為美國加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park），地處低於海平面的盆地，夏季期間持續受乾旱、高溫侵擾。（Death Valley National Park）

福爾莫薩步行約2公里後體力不支、無法繼續前進，同伴則獨自繼續前行，順利獲得路人協助，並於下午2時許向園區通報狀況。園區管理員、警員隨即展開搜救，直升機也投入支援，於當日下午在距離惡水路約2.4公里處尋獲福爾莫薩，其已不幸離世。

當地驗屍官將進一步釐清詳細死因。園區負責人稱事件令人心碎，並提醒民眾，死亡谷極端高溫、地處偏遠，無論戶外經驗多豐富，仍暗藏致命風險，呼籲遊客謹慎前往。